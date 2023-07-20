Netflix получил 5,9 млн новых подписчиков после запрета на обмен паролями

Результаты компании были опубликованы в разгар продолжающейся забастовки актеров и сценаристов. Исполнительный директор Netflix Тед Сарандос выразил надежду, что соглашение будет достигнуто как можно скорее. «Эта забастовка — не тот результат, которого мы хотели», — добавил он.