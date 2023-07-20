Netflix получил 5,9 млн новых подписчиков после запрета на обмен паролями

По итогам последнего квартала стриминг получил 5,9 млн новых подписчиков, хотя аналитики ожидали только 2 млн. Прибыль Netflix составила 1,8 млрд долларов при выручке в 8,3 млрд, а общее число подписчиков в мире увеличилось до 238 млн.
Результаты компании были опубликованы в разгар продолжающейся забастовки актеров и сценаристов. Исполнительный директор Netflix Тед Сарандос выразил надежду, что соглашение будет достигнуто как можно скорее. «Эта забастовка — не тот результат, которого мы хотели», — добавил он.
О введении новых правил Netflix объявил в начале февраля. В Испании пользователей, которые делились паролем со знакомыми, обязали ежемесячно платить 5,99 евро (около 540 рублей).
Чтобы обнаружить нарушителей, стриминговая платформа требует подключаться к Netflix от домашнего интернета не реже одного раза в 31 день. Для любителей долгих путешествий предусмотрены небольшие послабления.
Канада стала страной, где ограничения заработали одними из первых. В середине февраля в стране начали массово отписываться от Netflix. В Испании от услуг стриминга отказался 1 млн юзеров.