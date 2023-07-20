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Netflix получил 5,9 млн новых подписчиков после запрета на обмен паролями

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:26

Netflix за последние месяцы почти в три раза превзошел ожидания аналитиков относительно подписчиков после введения новых мер против шеринга паролей. Об этом сообщает Hypebeast.

По итогам последнего квартала стриминг получил 5,9 млн новых подписчиков, хотя аналитики ожидали только 2 млн. Прибыль Netflix составила 1,8 млрд долларов при выручке в 8,3 млрд, а общее число подписчиков в мире увеличилось до 238 млн.

Результаты компании были опубликованы в разгар продолжающейся забастовки актеров и сценаристов. Исполнительный директор Netflix Тед Сарандос выразил надежду, что соглашение будет достигнуто как можно скорее. «Эта забастовка — не тот результат, которого мы хотели», — добавил он.

О введении новых правил Netflix объявил в начале февраля. В Испании пользователей, которые делились паролем со знакомыми, обязали ежемесячно платить 5,99 евро (около 540 рублей).

Чтобы обнаружить нарушителей, стриминговая платформа требует подключаться к Netflix от домашнего интернета не реже одного раза в 31 день. Для любителей долгих путешествий предусмотрены небольшие послабления.

Канада стала страной, где ограничения заработали одними из первых. В середине февраля в стране начали массово отписываться от Netflix. В Испании от услуг стриминга отказался 1 млн юзеров.

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