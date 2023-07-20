Композитора Дэнни Элфмана обвинили в домогательствах к номинантке на «Грэмми»

Кино- и телекомпозитора Дэнни Элфмана (саундтрек к «Симпсонам» и «Кошмару перед Рождеством») обвинили в домогательствах к номинантке премии «Грэмми». Об этом сообщает Rolling Stone.
По данным журнала, Элфмана обвиняют в домогательствах к авторке музыки и пианистке Номи Абади, номинированной на «Оскар» в 2015 и 2016 годах. Музыкант все обвинения отрицает.
Rolling Stone со ссылкой на полицейский отчет пишет, что Элфман принудил ее к фотосессии в обнаженном виде и мастурбировал на ее глазах. Абади обратилась в полицию в 2017 году. Композитор назвал свои отношения с девушкой платоническими, она хотела завести с ним роман, но после отказа во взаимности решила отомстить.
В полицейских документах также фигурирует фотография стакана с белым веществом, которое, по словам Абади, Элфман называл спермой. Представитель музыканта отрицал, что в стакане находился биоматериал, и само письмо со снимком называл «провокативной шуткой», а в стакане, по его словам, находился увлажняющий крем Cetaphil.
«Мучительно осознавать, что 50-летняя карьера может быть разрушена из‑за этих новостей, из‑за злобных и совершенно ложных обвинений в сексуальных домогательствах», — сказал Элфман журналу. По его словам, он был «детской любовью» Абади, но не знал этого, она хотела «разрушить его брак и заменить жену». Элфман признал себя виновным лишь в том, что «позволил опрометчивой дружбе иметь далеко идущие последствия».
Абади урегулировала конфликт с Элфманом и договорилась о неразглашении информации, которая стоила композитору 830 тыс. долларов. Теперь пианистка подала к мужчине иск из‑за задолженности по выплатам.
Дэнни Элфман писал музыку для «Отчаянных домохозяек», «Битлджуса», «Чарли и шоколадной фабрики», «Эдварда руки-ножницы», «Кошмара перед Рождеством» и «Уэнсдэй». Он обладает наградой «Грэмми», двумя «Эмми», шестью премиями «Сатурн» и другими.