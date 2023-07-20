Композитора Дэнни Элфмана обвинили в домогательствах к номинантке на «Грэмми»

«Мучительно осознавать, что 50-летняя карьера может быть разрушена из‑за этих новостей, из‑за злобных и совершенно ложных обвинений в сексуальных домогательствах», — сказал Элфман журналу. По его словам, он был «детской любовью» Абади, но не знал этого, она хотела «разрушить его брак и заменить жену». Элфман признал себя виновным лишь в том, что «позволил опрометчивой дружбе иметь далеко идущие последствия».