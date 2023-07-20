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В Иране актрису приговорили к двум годам тюрьмы условно за неношение хиджаба

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:48

В Иране суд приговорил актрису Афсанех Байеган («Страсть к полетам») к двум годам лишения свободы условно за отказ от ношения хиджаба. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на иранское агентство Fars.

Актриса участвовала в киноцеремонии, придя на него в шляпе, а затем выложила в соцсети фотографии без хиджаба. Закон Ирана обязывает женщин покрывать голову и шею в общественных местах с момента исламской революции 1979 года.

Приговор получил отсрочку в пять лет. Суд также обязал Бейеган посещать психологический центр «для лечения психического расстройства, связанного с антисемейными настроениями», и представить справку о состоянии здоровья после лечения.

Актриса выразила поддержку прошлогодним акциям протеста, вызванным гибелью 22-летней Махсы Амини, которая скончалась после ареста за неправильное ношение хиджаба.

По словам правозащитников, ее сильно избили полицейские. Иранские активисты призвали женщин страны публично снимать хиджабы в знак несогласия с действиями полиции, которая задерживает девушек за их внешний вид, штрафует их, а возможно, и запугивает. Подробнее об инциденте мы писали здесь.

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