В Иране актрису приговорили к двум годам тюрьмы условно за неношение хиджаба

По словам правозащитников, ее сильно избили полицейские. Иранские активисты призвали женщин страны публично снимать хиджабы в знак несогласия с действиями полиции, которая задерживает девушек за их внешний вид, штрафует их, а возможно, и запугивает. Подробнее об инциденте мы писали здесь.