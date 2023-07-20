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Опрос: больше половины россиян продолжают работать во время отпуска

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:59

57% российских респондентов продолжают работать во время отпуска, сообщают «Известия» со ссылкой на телемедицинский сервис «Доктис». Остальные же предпочитают и действительно получают отдых.

23% опрошенных работают в отпуск из‑за мнения, что лучше них с задачами не справится никто, поэтому их некому передать. 22% респондентов не успевают закончить все дела и продолжают их во время отдыха, 17% — из‑за скуки, 9% — из‑за руководящей должности, а 7% — из‑за одобрения начальства.

Около 30% участников исследования относятся к необходимости работы в отпуске спокойно, 18% недовольны отсутствием отдыха, 14% чувствуют раздражение и злобу на начальство или коллег, еще 10% приходит в голову мысль об увольнении. При этом 24% из тех, кто в отпуске не работает, чувствуют угрызение совести.

В ходе опросе (в нем участвовали больше 2 тыс. человек) выяснилось, что 16% респондентов вынуждены быть на связи по несколько часов в день, еще 13% остаются онлайн постоянно. 15% могут отвлечься от отдыха, чтобы решить вопросы.

«Крайне важно для собственного психического здоровья проводить отпуск, полноценно отдыхая, „выгружаясь“ из рабочей среды в другую, переключаясь на другую деятельность, <…> которая приносит удовольствие, позволяет расслабиться или дает другой вид нагрузки», — объяснила психотерапевт Елена Бурделова, как именно отпуск может помочь избежать эмоционального выгорания.

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