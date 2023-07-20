Опрос: больше половины россиян продолжают работать во время отпуска

Около 30% участников исследования относятся к необходимости работы в отпуске спокойно, 18% недовольны отсутствием отдыха, 14% чувствуют раздражение и злобу на начальство или коллег, еще 10% приходит в голову мысль об увольнении. При этом 24% из тех, кто в отпуске не работает, чувствуют угрызение совести.