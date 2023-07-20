Вешалка для оружия рядом с унитазом: тиктокерка превращает бывший полицейский участок в уютный дом

Тиктокерка @forsythe_em из Огайо три года назад узнала, что всего в квартале от ее дома сдается старый полицейский участок. И тогда они вместе с мужем решили приобрести помещение, чтобы сделать из него дом своей мечты. При этом у них не было никакого ремонтного опыта: подспорьем стали видео на ютубе и помощь друзей и семьи — об этом женщина рассказала в комментариях.
Когда ремонт только начинался, на входной двери висела наклейка «Полицейское управление города Ливерпуль, штат Огайо», туалеты были разделены на мужские и женские, рабочие столы были завалены бумагами. Но @forsythe_em уже представляла, как в будущем будет выглядеть квартира: например, утверждала, что со второго этажа, который превратится в спальню, будет отличный вид на гостиную.
Ремонт забрал немало времени и усилий — в итоге он продлился больше двух лет, и @forsythe_em изредка делилась обновлениями. Общественные туалеты объединили в одну большую ванную комнату, в холле уложили деревянный пол и установили камин, одно из бывших рабочих помещений превратили в уютную детскую комнату,
Комментаторы признаются, что «побоялись бы» жить в бывшем полицейском участке, и замечают разные необычные детали, которые остались от прошлых хозяев помещения — например, вешалку для оружия рядом с унитазом.