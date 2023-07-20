Вешалка для оружия рядом с унитазом: тиктокерка превращает бывший полицейский участок в уютный дом

Тиктокерка @forsythe_em из Огайо три года назад узнала, что всего в квартале от ее дома сдается старый полицейский участок. И тогда они вместе с мужем решили приобрести помещение, чтобы сделать из него дом своей мечты. При этом у них не было никакого ремонтного опыта: подспорьем стали видео на ютубе и помощь друзей и семьи — об этом женщина рассказала в комментариях.