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Международная федерация гимнастики допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:20

Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщил ТАСС.

С 1 января 2024 года атлеты смогут участвовать в турнирах под эгидой FIG без указаний их связи с Россией или Беларусью, национальными федерациями или олимпийскими комитетами этих стран.

«Исполнительный комитет принял решение разрешить на строгих условиях участие спортсменов и персонала из России и Белоруссии в санкционированных FIG мероприятиях, отмеченных в календаре FIG, в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов», — сказали в пресс-службе федерации.

Спортсменам будет необходимо подать заявку в FIG на получение статуса нейтрального атлета. После этого они смогут участвовать во всех соревнованиях, в то числе квалификационных турнирах Олимпиады 2024.

«FIG обеспечивает соблюдение прав всех спортсменов и посылает сигнал о том, что гимнастика стремится к миру», — прокомментировал решение президент федерации Моринари Ватанабэ.

Финальное решение об участии или неучастии россиян и белорусов в Олимпийских играх примет Международный олимпийский комитет. Это произойдет предположительно в октябре.

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