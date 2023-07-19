Международная федерация гимнастики допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе

Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщил ТАСС.
С 1 января 2024 года атлеты смогут участвовать в турнирах под эгидой FIG без указаний их связи с Россией или Беларусью, национальными федерациями или олимпийскими комитетами этих стран.
«Исполнительный комитет принял решение разрешить на строгих условиях участие спортсменов и персонала из России и Белоруссии в санкционированных FIG мероприятиях, отмеченных в календаре FIG, в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов», — сказали в пресс-службе федерации.
Спортсменам будет необходимо подать заявку в FIG на получение статуса нейтрального атлета. После этого они смогут участвовать во всех соревнованиях, в то числе квалификационных турнирах Олимпиады 2024.
«FIG обеспечивает соблюдение прав всех спортсменов и посылает сигнал о том, что гимнастика стремится к миру», — прокомментировал решение президент федерации Моринари Ватанабэ.
Финальное решение об участии или неучастии россиян и белорусов в Олимпийских играх примет Международный олимпийский комитет. Это произойдет предположительно в октябре.