Бывшая девушка теннисиста Александра Зверева обвинила его в насилии

Ранее Зверев уже сталкивался с обвинениями в насилии по отношению к женщинам. В 2020 году на побои жаловалась экс-подруга теннисиста Ольга Шарипова. Зверев категорически отрицал свою вину. Доказать ее не удалось и в ходе расследования.