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Бывшая девушка теннисиста Александра Зверева обвинила его в насилии

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:46

Бывшая девушка немецкого теннисиста Александра Зверева обвинила его в насилии. Прокуратура Берлина уже подала заявление о штрафе для олимпийского чемпиона, сообщила RTL.

Модель Бренда Патеа, с которой Зверев воспитывает трехлетнего ребенка, заявила, что спортсмен наносил ей телесные повреждения во время их отношений. За это ему, возможно, придется заплатить почти полмиллиона евро.

Ранее Зверев уже сталкивался с обвинениями в насилии по отношению к женщинам. В 2020 году на побои жаловалась экс-подруга теннисиста Ольга Шарипова. Зверев категорически отрицал свою вину. Доказать ее не удалось и в ходе расследования.

После обвинений Шариповой Зверев заявлял, что его доверие к женщинам подорвано. Он утверждал, что пережил «два чрезвычайно тяжелых года», пока доказывал свою невиновность в России и Германии.

Александр Зверев-младший — сын советского теннисиста Александра Зверева-старшего, двукратного победителя Универсиады в Кобе и чемпионата Европы. Зверев-младший известен как победитель юниорского Открытого чемпионата Австралии, финалист Открытого чемпионата США и чемпиона Олимпийских игр 2020 года.

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