Бывшая девушка теннисиста Александра Зверева обвинила его в насилии

Бывшая девушка немецкого теннисиста Александра Зверева обвинила его в насилии. Прокуратура Берлина уже подала заявление о штрафе для олимпийского чемпиона, сообщила RTL.
Модель Бренда Патеа, с которой Зверев воспитывает трехлетнего ребенка, заявила, что спортсмен наносил ей телесные повреждения во время их отношений. За это ему, возможно, придется заплатить почти полмиллиона евро.
Ранее Зверев уже сталкивался с обвинениями в насилии по отношению к женщинам. В 2020 году на побои жаловалась экс-подруга теннисиста Ольга Шарипова. Зверев категорически отрицал свою вину. Доказать ее не удалось и в ходе расследования.
После обвинений Шариповой Зверев заявлял, что его доверие к женщинам подорвано. Он утверждал, что пережил «два чрезвычайно тяжелых года», пока доказывал свою невиновность в России и Германии.
Александр Зверев-младший — сын советского теннисиста Александра Зверева-старшего, двукратного победителя Универсиады в Кобе и чемпионата Европы. Зверев-младший известен как победитель юниорского Открытого чемпионата Австралии, финалист Открытого чемпионата США и чемпиона Олимпийских игр 2020 года.