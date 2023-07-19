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«Горько и запоздало раскаивались»: патриарх Кирилл сравнил мятеж Пригожина с революцией 1917 года

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:22

Патриарх Кирилл осудил мятеж ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина, сравнив его с революцией 1917 года. Заявление священника опубликовано на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл выступил в защиту единства, которое «следует всеми силами оберегать», и упомянул «обиды и личные амбиции» одного человека, которые чуть не привели «к вооруженному противостоянию внутри России». В ходе мятежа погибли два летчика экипажа Ка-52 из Псковской области, а также экипаж самолета Ил-22, который базировался в Ивановской области.

Затем патриарх вспомнил революцию 1917 года, которую поддержали «желавшие блага Отечеству» люди, а затем они же «горько и запоздало раскаивались». Он признал, что несправедливость порой «требует исправления», но «смута и междоусобная брань», устроенные ради «справедливого устроения общества, никогда не приносили блага народам нашего Отечества».

24 июня, во время мятежа ЧВК «Вагнер», патриарх Кирилл призвал наемников «одуматься» и сложить оружие и поддержал Владимира Путина. Тогда он тоже попросил россиян объединиться.

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РПЦ
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Патриарх КириллЕвгений ПригожинВладимир Путин
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