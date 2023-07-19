«Горько и запоздало раскаивались»: патриарх Кирилл сравнил мятеж Пригожина с революцией 1917 года

Патриарх Кирилл осудил мятеж ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина, сравнив его с революцией 1917 года. Заявление священника опубликовано на сайте РПЦ.
Патриарх Кирилл выступил в защиту единства, которое «следует всеми силами оберегать», и упомянул «обиды и личные амбиции» одного человека, которые чуть не привели «к вооруженному противостоянию внутри России». В ходе мятежа погибли два летчика экипажа Ка-52 из Псковской области, а также экипаж самолета Ил-22, который базировался в Ивановской области.
Затем патриарх вспомнил революцию 1917 года, которую поддержали «желавшие блага Отечеству» люди, а затем они же «горько и запоздало раскаивались». Он признал, что несправедливость порой «требует исправления», но «смута и междоусобная брань», устроенные ради «справедливого устроения общества, никогда не приносили блага народам нашего Отечества».
24 июня, во время мятежа ЧВК «Вагнер», патриарх Кирилл призвал наемников «одуматься» и сложить оружие и поддержал Владимира Путина. Тогда он тоже попросил россиян объединиться.