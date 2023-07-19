«Горько и запоздало раскаивались»: патриарх Кирилл сравнил мятеж Пригожина с революцией 1917 года

Патриарх Кирилл выступил в защиту единства, которое «следует всеми силами оберегать», и упомянул «обиды и личные амбиции» одного человека, которые чуть не привели «к вооруженному противостоянию внутри России». В ходе мятежа погибли два летчика экипажа Ка-52 из Псковской области, а также экипаж самолета Ил-22, который базировался в Ивановской области.