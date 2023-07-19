В сети запустился стрим бесконечного ИИ-сериала под названием «Нейрошарики». Проект был вдохновлен «AI_Sponge» — шоу про Губку Боба на твиче, которое генерируется с помощью нейросетей.
За проектом стоят двое подростков, в описании аккаунта одного из них стоит описание «13-летний агрошкольник».
Периодически стримы на каналах сообщества SmesharikiAI откладываются «по весьма веским причинам»: «На данный момент не смогу сделать стрим, срач с родителями происходит. Пока что только Александр (Ucrash) сможет».
Персонажи оригинального мультсериала постепенно появились в «Нейрошариках». Сначала авторы создали 3D-модель Кроша, затем в сериале появились Ежик, Лосяш, Копатыч и Нюша.
«Нейрошарики» разделены на серии, которые начинаются с оригинальной заставки мультсериала. Темы для серий предлагают пользователи в комментариях к стримам, а диалоги персонажей генерируются с помощью нейросетей.
Так, в одном из эпизодов Крош купил твиттер. Ежик выразил непонимание, что это за соцсеть и зачем друг приобрел ее. Вот, что сказал ему Крош: «Это же классно! Ты можешь делиться своими мыслями, идеями. Рассказывать о том, что у тебя происходит. И плюс ко всему ты можешь следить за другими и узнавать их новости». После этого Ежик завис…
В одном из эпизодов Ежик и Крош разговаривали только на китайском языке. Правда, русскоязычный перевод все же был.
В другой серии Крош пытается убедить Ежика, что они живут в матрице. «Крош, мы не в фильме. У нас своя жизнь. Если мы и вправду в матрице, то хотя бы мы дружим и получаем удовольствие от жизни. Это самое важное», — отвечает ему друг.
В серии под названием «Что Смешарики думают о Сыендуке (блогере и актере озвучки)» Крош и Ежик говорят, что это «просто опупенный крутой российский музыкант, который делает суперские ремиксы».
В другой серии друзья общаются только смайликами.
В следующем эпизоде Крош и Ежик стали гопниками. «Ну почему?» — произнес Ежик, а затем завис.
После этого Крош решил вступить в ЧВК «Редан» (молодежная субкультура, которая использует символику из манги «Hunter X Hunter»). Вот что он рассказал об организации: «Это центр военно-космического „Редана“. Там обучают суперспециалистов в самых разных областях! Я вдруг понял, что хочу <…> помогать всем Смешарикам в нашем мире».
Хотели бы увидеть, как Смешарики говорят на языке программирования С++? Далеко ходить не надо, в шоу есть эпизод и про это.
Персонажи даже обсудили пятый сезон «Лучше звоните Солу». «Он классный! Там Сол столько хитростей показывает», — говорит Крош.
Друзья также порассуждали о России будущего. «Я думаю, сперва нас ждет эпоха роботов! Высокие технологии, похождения в космос, все дела! Полеты на Марс и обратно за день», — сказал Крош.
«Интересно, а что насчет окошек? Будут ли они исчезать, как предсказывают некоторые?» — разочаровано спрашивает Ежик, но друг его тут же успокаивает: «Ну нет, Ежик, наоборот: будут окошки по всему миру! Открываешь и видишь любой город или даже другую страну».
После этого Крош начал управлять даркнетом: «Я нахожусь на стороне интернета, которую мало кто знает. Я все контролирую».
Напоследок Крош записался в ЧВК «Вагнер». «К-к-крош, ты серьезно? Ты же мультяшка», — сказал Ежик. Конец эпизода мы не знаем, так как стрим на ютубе заблокировали, а запись не сохранилась.
Сейчас на ютуб-канале подростков онлайн-трансляций нет. Эфиры выходят только в телеграм-канале авторов, в них уже можно увидеть не только Ежика и Кроша, но и Нюшу с Лосяшем.