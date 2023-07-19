Подростки запустили ИИ-сериал «Нейрошарики»: Крош и Ежик обсуждают Россию будущего и ЧВК «Редан»

Так, в одном из эпизодов Крош купил твиттер. Ежик выразил непонимание, что это за соцсеть и зачем друг приобрел ее. Вот, что сказал ему Крош: «Это же классно! Ты можешь делиться своими мыслями, идеями. Рассказывать о том, что у тебя происходит. И плюс ко всему ты можешь следить за другими и узнавать их новости». После этого Ежик завис…