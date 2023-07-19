В Великобритании смягчили приговор многодетной матери, осужденной по закону 1861 года за аборт

На суде женщина рассказала, что во время пандемии вернулась к своему бывшему партнеру, однако на тот момент уже вынашивала ребенка от другого мужчины. В результате она решилась на аборт и, чтобы совершить его, убедила Британскую службу консультирования по беременности, что находится на седьмой неделе.