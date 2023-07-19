В Великобритании смягчили приговор многодетной матери, осужденной по закону 1861 года за аборт

В Великобритании смягчили приговор матери троих детей Карле Фостер, осужденной на 14 месяцев заключения и еще 14 месяцев условно за прерывание беременности на позднем сроке. Об этом сообщила Би-би-си.
Апелляционный суд разрешил отпустить женщину на свободу и заменил реальный срок на условный. Общее число месяцев наказания сократили вдвое: новый приговор составил только 14 месяцев.
Фостер находится в тюрьме Фостон-Холл уже более месяца, с 12 июня. Там 44-летняя женщина оказалась из‑за того, что во время локдауна приняла таблетки для медикаментозного аборта на 32–34-й неделе беременности. По закону от 1861 года это можно делать только до 24-й недели.
На суде женщина рассказала, что во время пандемии вернулась к своему бывшему партнеру, однако на тот момент уже вынашивала ребенка от другого мужчины. В результате она решилась на аборт и, чтобы совершить его, убедила Британскую службу консультирования по беременности, что находится на седьмой неделе.
Сотрудники службы выслали Фостер по почте необходимые медикаменты. Однако после того, как женщина приняла их, ей потребовалась помощь врачей. Скорая помощь зафиксировала преждевременные роды и смерть младенца.
Фостер признала вину по обвинению в применении лекарств с намерением прервать беременность, что считается в упомянутом законе преступлением против личности. В итоге ее приговорили к тюремному сроку.
Содержание матери троих детей за решеткой апелляционный суд счел бессмысленным. Также во внимание приняли аргумент адвоката Фостер, который указал на отсутствие в деле документов о психическом здоровье его клиентки, которое могло ухудшиться на фоне пандемии.
Кроме того, Фостер сама добровольно рассказала полиции о своем аборте. Именно это и послужило причиной, почему женщину привлекли к ответственности.
Ко всему прочему, в тюрьме Фостер не разрешали общаться с детьми, у одного из которых диагностирован аутизм. Суд назвал ситуацию, в которую попала она, «очень печальной». «Этот случай требует сочувствия, а не наказания», — заявила судья.