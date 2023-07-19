Путин: 80% молодежи считают, что в России созданы условия для развития

«Что в качестве результата — 26 программ, это ни о чем не говорит. <…> Важно то, что участниками стали более чем 20 миллионов человек, это, конечно, впечатляет. Кроме того, несмотря на все сложности, участие в них приняли наши коллеги и друзья из 150 стран», — добавил он.