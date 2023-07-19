Путин: 80% молодежи считают, что в России созданы условия для развития

Владимир Путин рассказал, что 80% молодых россиян уверены в хороших условиях для развития молодежи в стране. Об этом он рассказал в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», сообщает телеканал «360°».
«В 2017 году 37% молодых людей в стране считали, что в России созданы подобающие условия для самореализации молодых людей, а сейчас этот показатель уже свыше 80%», — привел цифры глава государства.
Такие данные говорят о том, что усилия государства приносят результаты, считает он.
Путин добавил, что прошло пять лет с тех пор, как организация заработала, она живет и развивается. И сейчас есть возможность обсудить то, что уже удалось сделать, и наметить перспективы на будущее.
«Что в качестве результата — 26 программ, это ни о чем не говорит. <…> Важно то, что участниками стали более чем 20 миллионов человек, это, конечно, впечатляет. Кроме того, несмотря на все сложности, участие в них приняли наши коллеги и друзья из 150 стран», — добавил он.
«Людям активным, ищущим себя и стремящимся к результату очень важно, и они это чувствуют, что все мероприятия направлены на то, чтобы помочь человеку добиваться целей», — подчеркнул президент.