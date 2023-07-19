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Власти Турции планируют подготовить Стамбул к возможному разрушительному землетрясению

Виктория Шанина
Сегодня в 16:45

На следующей неделе власти Турции планируют начать подготовку Стамбула к возможному крупному землетрясению, о котором говорят сейсмологи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра экологии и градостроительства страны Мехмета Озхасеки в ходе пресс-конференции.

По его словам, Стамбул «входит в десятку самых рискованных городов мира» с точки зрения сейсмической опасности.

«Опасность землетрясения — это тема вне политики. Нам нельзя терять ни секунды», — сказал Озхасеки.

Он добавил, что в Стамбуле 5 млн 800 тыс. независимых построек, из которых 1,5 млн находятся в зоне риска, а 600 тыс. — в зоне повышенного риска.

Ранее турецкий сейсмолог Наджи Герюр предупредил о подземных толчках магнитудой 7,2–7,6, которые могут произойти в районе Мраморного моря, где расположен Стамбул. Другие ученые также говорят о возможности сильного землетрясения в районе города, который находится на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит.

В случае землетрясения порядка 90 тыс. строений могут обрушиться сразу, 260 тыс. будут повреждены и станут непригодными для жизни, а временное жилье понадобится 4,5 млн жителям мегаполиса.

В феврале на юго-востоке Турции произошло несколько землетрясений магнитудой до 7,7, за которыми последовало около 30 афтершоков. Жертвами стихии стали более 50 тыс. человек.

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