Власти Турции планируют подготовить Стамбул к возможному разрушительному землетрясению

На следующей неделе власти Турции планируют начать подготовку Стамбула к возможному крупному землетрясению, о котором говорят сейсмологи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра экологии и градостроительства страны Мехмета Озхасеки в ходе пресс-конференции.
По его словам, Стамбул «входит в десятку самых рискованных городов мира» с точки зрения сейсмической опасности.
«Опасность землетрясения — это тема вне политики. Нам нельзя терять ни секунды», — сказал Озхасеки.
Он добавил, что в Стамбуле 5 млн 800 тыс. независимых построек, из которых 1,5 млн находятся в зоне риска, а 600 тыс. — в зоне повышенного риска.
Ранее турецкий сейсмолог Наджи Герюр предупредил о подземных толчках магнитудой 7,2–7,6, которые могут произойти в районе Мраморного моря, где расположен Стамбул. Другие ученые также говорят о возможности сильного землетрясения в районе города, который находится на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит.
В случае землетрясения порядка 90 тыс. строений могут обрушиться сразу, 260 тыс. будут повреждены и станут непригодными для жизни, а временное жилье понадобится 4,5 млн жителям мегаполиса.
В феврале на юго-востоке Турции произошло несколько землетрясений магнитудой до 7,7, за которыми последовало около 30 афтершоков. Жертвами стихии стали более 50 тыс. человек.