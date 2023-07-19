Власти Турции планируют подготовить Стамбул к возможному разрушительному землетрясению

Ранее турецкий сейсмолог Наджи Герюр предупредил о подземных толчках магнитудой 7,2–7,6, которые могут произойти в районе Мраморного моря, где расположен Стамбул. Другие ученые также говорят о возможности сильного землетрясения в районе города, который находится на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит.