Реклама
Новости

Reddit могут оштрафовать в России на 4 млн рублей

Виктория Шанина
Сегодня в 13:05

Мировой суд Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении американской компании Reddit. Об этом пишет «Интерфакс».

Reddit впервые привлекли к ответственности за отказ удалять запрещенную в России информацию. По части 3 статьи 13.41 КоАП компании может грозить штраф до 4 млн рублей.

В суде «Интерфаксу» рассказали, что претензии к Reddit связаны с отказом удалять «заведомо ложные сведения о деятельности СССР во Второй мировой войне, дискредитации вооруженных сил РФ и иной экстремистской информации».

Ранее штрафы по административным делам за неудаление противоправной информации неоднократно назначали Google, Telegram, Facebook*, TikTok и другим платформам. Сумма назначенных судами штрафов этим иностранным компаниям превышает 200 млн рублей, подсчитал «Интерфакс».

* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

расскажите друзьям
теги
Google
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»