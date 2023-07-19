Reddit могут оштрафовать в России на 4 млн рублей

Мировой суд Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении американской компании Reddit. Об этом пишет «Интерфакс».
Reddit впервые привлекли к ответственности за отказ удалять запрещенную в России информацию. По части 3 статьи 13.41 КоАП компании может грозить штраф до 4 млн рублей.
В суде «Интерфаксу» рассказали, что претензии к Reddit связаны с отказом удалять «заведомо ложные сведения о деятельности СССР во Второй мировой войне, дискредитации вооруженных сил РФ и иной экстремистской информации».
Ранее штрафы по административным делам за неудаление противоправной информации неоднократно назначали Google, Telegram, Facebook*, TikTok и другим платформам. Сумма назначенных судами штрафов этим иностранным компаниям превышает 200 млн рублей, подсчитал «Интерфакс».
* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.