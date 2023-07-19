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От порезов до астмы: к чему могут привести занятия творчеством и почему искусство ранит

Анна Красюк
Сегодня в 19:10

Американский искусствовед и обладатель Пулитцеровской премии Джерри Солтс уже 17 лет работает старшим арт-критиком и обозревателем в журнале New York. В юности он сам рисовал и посещал школу Чикагского художественного института, а позднее даже стал соучредителем художественной галереи N.A.M.E. Солтс близко знаком с арт-сферой, и знает, что она может ранить — и в прямом, и в переносном смыслах. В начале недели он задал своим подписчикам вопрос в твиттере: получали ли они какие‑то травмы, связанные с искусством? И десятки пользователей соцсети поделились своим опытом.

«Почему вы получали травмы от искусства? Какие? И как?».

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«Повторяющийся стрессовый синдром в запястьях из‑за замешивания глины».

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«Я потерял сознание и лежал на полу в своей студии, пока меня не нашел друг. В итоге меня парализовало на год. Я никогда никому не рассказывал об этом раньше».

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«В 2021 году я упал с лестницы из‑за недосыпа — до этого я всю ночь рисовал на экране 3D-объекты».

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«Когда я был моложе, я пытался балансировать на заборе, занимаясь стрит-артом. В итоге упал, сломав себе запястье».

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«Эмоциональный ущерб».

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«У меня есть шрам на переносице от рамы картины, которую я пожертвовала для аукциона. Я поднесла стекло к свету, чтобы убедиться, что оно чистое, а когда клала картину, большой палец соскользнул, и угол стекла упал мне на нос».

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«Астма. В начале моей карьеры фоторетушера/художника все делалось вручную. И спрей для ретуши фотографий абсолютно смертоносен. Нет ни одного человека, которого я знаю в этой сфере, который бы не страдал от какого‑то его побочного эффекта».

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«Порезы, синяки, раздавленные пальцы. Все от электроинструментов и молотков».

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Так, например, скульпторка @cryptostatuette призналась, что из‑за постоянной необходимости замешивать глину у нее развился синдром, при котором болят, а порой и могут неметь кисти рук. У @scrawlzy запястье пострадало другим образом — стрит-художник в молодости упал с забора, не удержав равновесие во время рисования. @needlenymph рассказывает, что до существования фоторедакторов снимки все равно ретушировались — но это делалось при помощи специального спрея, который оказался настолько токсичным, что привел к астме.

Некоторые травмы лишь косвенно связаны с искусством: например, один из комментаторов упал с лестницы, потому что не выспался — всю ночь до этого он занимался 3D-рисованием. Другая пользовательница получила шрам на переносице — на нее неудачно упало стекло из рамы, которая обрамляла ее картину. И, конечно, многие утверждают, что получили «эмоциональный ущерб», занимаясь творчеством и сталкиваясь с трудностями и неудачами.

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