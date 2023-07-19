От порезов до астмы: к чему могут привести занятия творчеством и почему искусство ранит

Американский искусствовед и обладатель Пулитцеровской премии Джерри Солтс уже 17 лет работает старшим арт-критиком и обозревателем в журнале New York. В юности он сам рисовал и посещал школу Чикагского художественного института, а позднее даже стал соучредителем художественной галереи N.A.M.E. Солтс близко знаком с арт-сферой, и знает, что она может ранить — и в прямом, и в переносном смыслах. В начале недели он задал своим подписчикам вопрос в твиттере: получали ли они какие‑то травмы, связанные с искусством? И десятки пользователей соцсети поделились своим опытом.