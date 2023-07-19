Ведение дневника, утро без телефона и еще 10 способов поддержать свое ментальное здоровье

«Я обнаружила, что для меня полезно заниматься бездумным хобби в течение 20–30 минут после возвращения домой с работы. Что‑то вроде вышивания крестиком или бисероплетения. Вы просто следуете простой схеме, соединяя что‑то вместе, и в итоге получаете что‑то материальное. В некотором смысле это похоже на медитацию. Вы ни о чем не думаете и просто находитесь в моменте, собирая все воедино. Это будто переключает меня из рабочего режима в домашний», — diiejso.