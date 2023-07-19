Ведение дневника, утро без телефона и еще 10 способов поддержать свое ментальное здоровье

Важно заботиться не только о своем физическом здоровье, но и о психическом — оно тоже требует регулярных действий. Причем это могут быть как небольшие повседневные привычки, так и менее регулярные практики — в зависимости от особенностей и потребностей каждого человека. Пользователи реддита делятся, что им помогает поддерживать себя. Собрали 12 самых интересных советов.
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«Люди все время говорят про „прогулку для психического здоровья“, и сначала я им не верил, пока сам не попробовал. Это работает, если вам нужно немного покоя», — Duelonna.
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«Стараюсь содержать свой дом в относительном порядке. Плохой день в чистом доме ощущается гораздо лучше, чем плохой день в беспорядке», — thetruthisawhisper.
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«Я встаю и начинаю свой день, как только просыпаюсь, — вместо того чтобы копаться в телефоне», — puravida4321.
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«Садоводство. Благодаря этому я бываю на свежем воздухе, копаюсь в грязи под солнышком. Это помогает мне чувствовать себя заземленным. Наблюдение за тем, как прорастает новая жизнь, делает меня счастливым. Ну и нет ничего лучше сладких помидоров черри прямо с грядки», — AtheneSchmidt.
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«Помимо занятий спортом, я медитирую каждое утро. Это очень помогает мне очистить разум», — night_stat1.
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«Я обнаружила, что для меня полезно заниматься бездумным хобби в течение 20–30 минут после возвращения домой с работы. Что‑то вроде вышивания крестиком или бисероплетения. Вы просто следуете простой схеме, соединяя что‑то вместе, и в итоге получаете что‑то материальное. В некотором смысле это похоже на медитацию. Вы ни о чем не думаете и просто находитесь в моменте, собирая все воедино. Это будто переключает меня из рабочего режима в домашний», — diiejso.
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«Я отрезаю себя от мира на один день. Никаких новостей, никаких выходов из дома, только сосредоточение на чем‑то сиюминутном. Забочусь о доме и домашних животных, играю в одиночные игры, плохо пою или готовлю сложный ужин», — Thaser.
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«Всякий раз, когда я чувствую беспокойство, мне очень помогает сосредоточение на чем‑то красивом и приятном. Можно смотреть на пламя свечи, детально рассматривать красивый кристалл. Ветер в деревьях, закат, музыка, тепло солнца на моей коже, вкусы, запахи — мне кажется это заземляющим, и это успокаивает меня», — BeTheLightUSeek.
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«Может быть, это подходит только для музыкантов, но я часами барабаню на своей ударной установке. Причем не пытаюсь учиться чему-то новому или становиться лучше — просто выплескиваю свой гнев и в то же время немного веселюсь», — JevGeek55555.
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«Я веду дневник почти каждый вечер, и это помогает мне разгрузить мозги перед сном. Благодаря этому я справляюсь с некоторыми негативными эмоциями, не затрагивая других людей», — RavenLoonatick.