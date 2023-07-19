Реклама
Новости

Ведение дневника, утро без телефона и еще 10 способов поддержать свое ментальное здоровье

Анна Красюк
Сегодня в 17:38

Важно заботиться не только о своем физическом здоровье, но и о психическом — оно тоже требует регулярных действий. Причем это могут быть как небольшие повседневные привычки, так и менее регулярные практики — в зависимости от особенностей и потребностей каждого человека. Пользователи реддита делятся, что им помогает поддерживать себя. Собрали 12 самых интересных советов.

***

«Люди все время говорят про „прогулку для психического здоровья“, и сначала я им не верил, пока сам не попробовал. Это работает, если вам нужно немного покоя», — Duelonna.

***

«Стараюсь содержать свой дом в относительном порядке. Плохой день в чистом доме ощущается гораздо лучше, чем плохой день в беспорядке», — thetruthisawhisper.

***

«Я встаю и начинаю свой день, как только просыпаюсь, — вместо того чтобы копаться в телефоне», — puravida4321.

***

«Удаляю с устройств все социальные сети», — Paul_brandi.

***

«Мне помогает знание, что оставлять некоторых людей позади — это нормально», — NikkiKLeonard.

***

«Садоводство. Благодаря этому я бываю на свежем воздухе, копаюсь в грязи под солнышком. Это помогает мне чувствовать себя заземленным. Наблюдение за тем, как прорастает новая жизнь, делает меня счастливым. Ну и нет ничего лучше сладких помидоров черри прямо с грядки», — AtheneSchmidt.

***

«Помимо занятий спортом, я медитирую каждое утро. Это очень помогает мне очистить разум», — night_stat1.

***

«Я обнаружила, что для меня полезно заниматься бездумным хобби в течение 20–30 минут после возвращения домой с работы. Что‑то вроде вышивания крестиком или бисероплетения. Вы просто следуете простой схеме, соединяя что‑то вместе, и в итоге получаете что‑то материальное. В некотором смысле это похоже на медитацию. Вы ни о чем не думаете и просто находитесь в моменте, собирая все воедино. Это будто переключает меня из рабочего режима в домашний», — diiejso.

***

«Я отрезаю себя от мира на один день. Никаких новостей, никаких выходов из дома, только сосредоточение на чем‑то сиюминутном. Забочусь о доме и домашних животных, играю в одиночные игры, плохо пою или готовлю сложный ужин», — Thaser.

***

«Всякий раз, когда я чувствую беспокойство, мне очень помогает сосредоточение на чем‑то красивом и приятном. Можно смотреть на пламя свечи, детально рассматривать красивый кристалл. Ветер в деревьях, закат, музыка, тепло солнца на моей коже, вкусы, запахи — мне кажется это заземляющим, и это успокаивает меня», — BeTheLightUSeek.

***

«Может быть, это подходит только для музыкантов, но я часами барабаню на своей ударной установке. Причем не пытаюсь учиться чему-то новому или становиться лучше — просто выплескиваю свой гнев и в то же время немного веселюсь», — JevGeek55555.

***

«Я веду дневник почти каждый вечер, и это помогает мне разгрузить мозги перед сном. Благодаря этому я справляюсь с некоторыми негативными эмоциями, не затрагивая других людей», — RavenLoonatick.

Подробности по теме
Как полноценно отдохнуть в отпуске, а потом быстро влиться в рабочий процесс?
расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»