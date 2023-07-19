Историка-популяризатора Штефанова проверяют на дискредитацию армии и призывы к терроризму

Почти четырехчасовое видео блогера вышло 24 февраля 2023 года и с тех пор собрало немногим меньше 900 тыс. просмотров. В нем Штефанов рассказывает о событиях Евромайдана и начала 2014 года в Украине, а также возникновении Донецкой и Луганской народных республик.