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Историка-популяризатора Штефанова проверяют на дискредитацию армии и призывы к терроризму

Максим Саблин
Сегодня в 11:25

Блогера Александра Штефанова проверяют сразу по нескольким уголовным статьям, сообщили телеграм-каналы Shot и «Осторожно, Москва».

Историку-популяризатору может грозить обвинение по статьям о возбуждении ненависти либо вражды, дискредитации армии РФ, а также публичным призывам к террористической деятельности.

Поводом для этого стало анонимное заявление в отделение полиции северо-востока Москвы, говорится в посте «Осторожно, Москва». Уточняется, что его автора возмутил фильм «Обыкновенная денацификация» Штефанова.

По мнению москвича, в ролике Штефанов занимается «вражеской пропагандой»: поддерживает террористов из ВСУ и дискредитирует российских военных, а также признает Донбасс и Крым частями Украины, передают содержание заявления телеграм-каналы.

Почти четырехчасовое видео блогера вышло 24 февраля 2023 года и с тех пор собрало немногим меньше 900 тыс. просмотров. В нем Штефанов рассказывает о событиях Евромайдана и начала 2014 года в Украине, а также возникновении Донецкой и Луганской народных республик.

Значительную часть видео составляют интервью с жителями Донецка и Мариуполя, куда историк отправился вместе с волонтерами. Часть героев фильма рассказывает о своих проукраинских и пророссийских взглядах, быте в условиях противостояния местных сил с украинскими военными и специальной военной операции.

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