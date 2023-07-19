В России приговорили к 12 годам лишения свободы агента украинской разведки

Агент Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Александр Цилык приговорен в России к 12 годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на второй Западный окружной военный суд.
Согласно приговору, первые три года Цилык проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 500 тыс. рублей.
«Он признал вину частично, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений», — заявил собеседник ТАСС.
Александр Цилык был задержан в России в 2021 году. По версии ФСБ, он был завербован и действовал по указанию сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины Максима Кириловца.
Цилык оборудовал схроны и переправлял в Россию самодельные взрывные устройства. В сопровождении Кириловца и двух офицеров военной разведки он один раз нелегально пересек границу РФ, а во время повторного прибытия в страну был задержан.
В суде ТАСС рассказали, что для перехода через границу Цилык использовал фальшивые документы, по которым якобы направлялся в Россию на лечение.