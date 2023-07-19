Baza: на поджигателя Мавзолея Ленина завели уголовное дело

По данным телеграм-канала, следователи возбудили на 37-летнего Константина Старчукова дело по статье «Хулиганство». Теперь ему может грозить до семи лет лишения свободы.
Житель Читы был задержан вечером 17 июля. Он пришел на Красную площадь накануне своего дня рождения. Там он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону мавзолея. Однако та не долетела до здания, разбилась об огражение и воспламенилась.
Полицейские взяли Старчукова на месте. Тогда же на него было возбуждено административное дело по статье за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
По информации канала «112», мужчина оказался рецидивистом. 17 мая его уже задерживали на Красной площади с двумя бутылками зажигательной смеси, но тогда все обошлось без наказания.