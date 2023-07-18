Beabadoobee выпустила клип на новый сингл «the way things go»

Филиппино-британская певица Beabadoobee представила клип на новую песню «the way things go». Трек появился на различных стриминговых платформах.
Музыкальное видео к композиции поставил Джейкоб Эрланд, который ранее уже снимал для Beabadoobee клип на трек «Glue Song», а также сотрудничал с Shygirl и Рэйчел Чинурири.
В свежем ролике Beabadoobee предстает в окружении балерин в белых пачках. Певица рассказывает в песне о переживании расставания, признаваясь, что ее чувства, вероятно, не необычны и «просто так все и происходит».
Летом 2023 года Beabadoobee сопровождает Тейлор Свифт в ее масштабном гастрольном туре: бедрум-поп-звездочка выступает на разогреве у 12-кратной лауреатки «Грэмми».
А в прошлом году артистка выпустила свой второй студийный альбом под названием «Beatopia». Rolling Stone назвал пластинку «более причудливой», нежели дебютный релиз.