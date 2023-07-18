В Шотландии на берег выбросились более полусотни черных дельфинов

Морские биологи уже начали расследование причин произошедшего. Спасатели пытались спасти дельфинов, но 55 из них погибли, а как минимум одну особь пришлось усыпить из‑за невозможности спасти в труднодоступном месте. СМИ утверждают, что одного китообразного все-таки удалось вернуть в океан.