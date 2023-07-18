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В Шотландии на берег выбросились более полусотни черных дельфинов

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:09

В Шотландии более полусотни гринд, также известных как черные дельфины, выбросились на берег. Это произошло на острове Льюис, сообщили Euronews, The Guardian и «Русская служба Би-би-си».

Согласно сообщениям СМИ, морские млекопитающие выбросились на сушу вслед за членом своей стаи, который первым оказался на берегу. Им могла быть беременная самка, столкнувшаяся с осложнениями при родах.

«Гринды печально известны своими сильными социальными связями, поэтому часто, когда один дельфин попадает в затруднительное положение и выбрасывается на берег, остальные следуют за ним», — прокомментировал представитель организации British Divers Marine Life Rescue.

Морские биологи уже начали расследование причин произошедшего. Спасатели пытались спасти дельфинов, но 55 из них погибли, а как минимум одну особь пришлось усыпить из‑за невозможности спасти в труднодоступном месте. СМИ утверждают, что одного китообразного все-таки удалось вернуть в океан.

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