Джиджи Хадид задержали на Каймановых островах за хранение марихуаны

Американскую модель Джиджи Хадид задержали в аэропорту на Каймановых островах, после того как в ее багаже обнаружили марихуану. Об этом сообщил TMZ.
Модель прилетела в международный аэропорт Оуэна Робертса на частном самолете 10 июля. Во время прохождения контроля багажа у Хадид нашли небольшое количество наркотика и приспособления для его курения.
Сотрудники аэропорта установили, что марихуана предназначалась для личного пользования. Тем не менее Хадид и ее спутника арестовали по обвинению в ввозе каннабиса и принадлежностей для курения.
Модель доставили в Королевский центр содержания под стражей Каймановых островов. Там Джиджи удалось договориться об освобождении под залог. В результате девушку оштрафовали за правонарушение на 1000 долларов.