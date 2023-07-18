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Джиджи Хадид задержали на Каймановых островах за хранение марихуаны

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:08

Американскую модель Джиджи Хадид задержали в аэропорту на Каймановых островах, после того как в ее багаже обнаружили марихуану. Об этом сообщил TMZ.

Модель прилетела в международный аэропорт Оуэна Робертса на частном самолете 10 июля. Во время прохождения контроля багажа у Хадид нашли небольшое количество наркотика и приспособления для его курения.

Сотрудники аэропорта установили, что марихуана предназначалась для личного пользования. Тем не менее Хадид и ее спутника арестовали по обвинению в ввозе каннабиса и принадлежностей для курения.

Модель доставили в Королевский центр содержания под стражей Каймановых островов. Там Джиджи удалось договориться об освобождении под залог. В результате девушку оштрафовали за правонарушение на 1000 долларов.

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