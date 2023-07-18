Япония впервые за пять лет уступила лидерство в рейтинге паспортов. Первую строчку занял Сингапур

Сингапур возглавил рейтинг паспортов мира — его граждане могут посещать без визы или получить ее по прибытию в 193 страны из 227 проанализированных. Об этом сообщили в консалтинговой компании Henley & Partners, которая составляет индекс.
Сингапур сместил с первой строчки Японию, которая возглавляла рейтинг пять лет подряд. Она переместилась на третье место, разделив его с Австрией, Люксембургом, Финляндией, Францией, Швецией и Южной Кореей. Граждане этих стран могут посещать без предварительного оформления визы 189 государств.
Второе место делят Германия, Италия и Испании (190 стран). Россия свою позицию в рейтинге с прошлого года не изменила — она 49-я с результатом в 115 стран. Украина находится на 30-й строчке вместе с Гренадой и Сент-Люсией (146 стран).
Беларусь занимает 64-е место (79 стран), Казахстан — 66-е (77 стран), Армения — 74-е (66 стран), Узбекистан — 78-е (59 стран). Замыкает рейтинг Афганистан, с паспортом которого можно посетить без визы лишь 27 государств.