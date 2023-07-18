Затопленные Патрики и эвакуация с колеса обозрения: Москву накрыл сильный ливень с грозой и градом

В Москве пошел сильный ливень с грозой, градом и порывистым ветром. Комплекс городского хозяйства столицы сообщил, что в отдельных районах менее чем за час выпало свыше четверти месячной нормы осадков. Наибольшее количество зафиксировано в ЦАО (23 мм), СВАО (22 мм) и САО (21 мм).
Источник в экстренных службах рассказал «Интерфаксу», что после ливня подтопило около 20 улиц в разных районах города, десятки деревьев обвалились, несколько автомобилей повреждено.
Из‑за скопившейся на дорогах воды и наклонившихся деревьев были задержаны некоторые маршруты общественного транспорта. Однако движение быстро восстановили.
В Центре организации дорожного движения предупредили, что к вечеру будет затруднено движение в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и на МКАД.
Из‑за ливня вода затопила несколько станций метро, парк Горького временно закрыли.
Непогода стала причиной остановки крупнейшего в Европе колеса обозрения «Солнце Москвы». В кабинках оказались заблокированы люди, которых высадили через некоторое время. Предположительно, в аттракцион ударила молния.
Столичное МЧС предупредило, что в период с 16.00 18 июля с сохранением до 11.00 19 июля в Москве ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, гроза, в дневные и вечерние часы с градом, а также усиление юго-западного и западного ветра с порывами 17–20 м/с.