Затопленные Патрики и эвакуация с колеса обозрения: Москву накрыл сильный ливень с грозой и градом

Столичное МЧС предупредило, что в период с 16.00 18 июля с сохранением до 11.00 19 июля в Москве ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, гроза, в дневные и вечерние часы с градом, а также усиление юго-западного и западного ветра с порывами 17–20 м/с.