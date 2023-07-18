Во Франции езда на самокате стала опаснее управления мотоциклом

Группа французских ученых, включая сотрудников госпиталя Сальпетриер, университета Сорбонна и Национального института здоровья и медицинских исследований (Inserm), выяснила, что в последние три года езда на электросамокате стала опаснее управления мотоциклом. Об этом пишет Day FrEuro.
Исследователи изучили тяжесть травм в результате ДТП на разном транспорте. Всего они проанализировали информацию о 5233 пациентах, поступивших во французские больницы в период с 1 января 2019 по 20 декабря 2022 года.
Серьезные черепно-мозговые травмы у пострадавших в авариях водителей электросамокатов фиксировались в 45,5% случаев. При этом среди мотоциклистов этот показатель составляет 39,7%.
Авторы исследования объясняют такую статистику отсутствием шлемов у электросамокатчиков. Только 25% пострадавших были в шлеме в момент аварии.
В России в октябре 2022 года электросамокаты официально стали средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь передвижение на них ограничивается рядом правил — в частности, нельзя ездить быстрее 25 километров в час.
В начале мая Следственный комитет предложил обязать кикшеринговые компании, такие как Whoosh, технически ограничить максимальную скорость электросамокатов, чтобы снизить количество столкновений с пешеходами и вероятность тяжелых травм.