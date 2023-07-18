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Во Франции езда на самокате стала опаснее управления мотоциклом

Виктория Шанина
Сегодня в 16:58

Группа французских ученых, включая сотрудников госпиталя Сальпетриер, университета Сорбонна и Национального института здоровья и медицинских исследований (Inserm), выяснила, что в последние три года езда на электросамокате стала опаснее управления мотоциклом. Об этом пишет Day FrEuro.

Исследователи изучили тяжесть травм в результате ДТП на разном транспорте. Всего они проанализировали информацию о 5233 пациентах, поступивших во французские больницы в период с 1 января 2019 по 20 декабря 2022 года.

Серьезные черепно-мозговые травмы у пострадавших в авариях водителей электросамокатов фиксировались в 45,5% случаев. При этом среди мотоциклистов этот показатель составляет 39,7%.

Авторы исследования объясняют такую статистику отсутствием шлемов у электросамокатчиков. Только 25% пострадавших были в шлеме в момент аварии.

В России в октябре 2022 года электросамокаты официально стали средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь передвижение на них ограничивается рядом правил — в частности, нельзя ездить быстрее 25 километров в час.

1 марта 2023-го в ПДД добавили знак, регулирующий движение электросамокатов и других СИМ. В апреле МВД добавило правила использования электросамокатов и других СИМ в теоретический экзамен на получение всех категорий водительских прав.

В начале мая Следственный комитет предложил обязать кикшеринговые компании, такие как Whoosh, технически ограничить максимальную скорость электросамокатов, чтобы снизить количество столкновений с пешеходами и вероятность тяжелых травм.

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Следственный комитет
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