Археологи повторили путь древних земледельцев, проплыв по Эгейскому морю на копии 8000-летней лодки

Чешские археологи проделали 550-километровый путь по Эгейскому морю на копии восьмитысячелетней лодки. Экспедиция Monoxylon IV (от греческого названия лодки) заняла около месяца, говорится на ее сайте.
Прототипом для судна стала лодка-долбленка, найденная в 1994 году в итальянском озере Браччано, недалеко от Рима. Ее копию исследователи сделали из массивного ствола 300-летнего дуба, вырванного из земли сильным штормом. Часть работ они выполняли при помощи каменных орудий. На создание 11-метровой лодки, масса которой достигает 2,8 тонны, археологам потребовалось более тысячи рабочих часов.
Отправившись в ней по Эгейскому морю, они хотели выяснить, как по похожим маршрутам передвигались первые местные земледельцы, появившиеся в регионе в эпоху неолита. N+1 уточняет, что земледелие и скотоводство принесли в Европу мигранты из Малой Азии, прибывшие на Балканский полуостров в VII веке до нашей эры.
Переселенцы и их потомки осваивали новую часть света по двум основным маршрутам — по Дунайскому коридору и по Средиземноморскому маршруту. По второму, как считают ученые, люди передвигались главным образом при помощи мореплавания.
Таким же способом путь с острова Самос до Пелопоннеса проделали археологи-экспериментаторы. Экспедиция заняла у них около ста часов, а средняя скорость движения лодки составила около пяти километров в час.
Это уже четвертый подобный эксперимент. Первая экспедиция Monoxylon прошла в 1995 году. Тогда исследователи в составе 11 человек преодолели на примитивном судне 290 километров в Эгейском море.