Археологи повторили путь древних земледельцев, проплыв по Эгейскому морю на копии 8000-летней лодки

Отправившись в ней по Эгейскому морю, они хотели выяснить, как по похожим маршрутам передвигались первые местные земледельцы, появившиеся в регионе в эпоху неолита. N+1 уточняет, что земледелие и скотоводство принесли в Европу мигранты из Малой Азии, прибывшие на Балканский полуостров в VII веке до нашей эры.