Госдума приняла закон о повышении на пять лет пребывания в мобилизационном резерве

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении предельного возраста пребывания запасников в мобилизационном резерве. Об этом пишет «Коммерсант».
Предельный возраст пребывания в запасе согласно новому закону составит:
- для старших офицеров 65 лет (сейчас составляет 60 лет)
- для младших офицеров 60 лет (сейчас 55 лет)
- для имеющих иные звания 55 лет (сейчас 45 лет)
- для имеющих звания высших офицеров 70 лет (здесь без изменений)
Предельный возраст перечисленных военнообязанных первого разряда будет повышен с 35 до 40 лет, второго — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55 лет. Контракт можно будет заключить с иностранным гражданином в возрасте до 52 лет.
Также закон предполагает поэтапную отставку военнообязанных с период с 1 января 2024 года до 1 января 2028-го. В 2024-м граждане в возрасте 50 лет будут пребывать в резерве до достижения 51 года, в 2025-м — до 52 лет.
Законопроект о повышении предельного возраста пребывания в запасе на пять лет для граждан, имеющих воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов был внесен в Госдуму еще в ноябре 2022 года. Авторы документа — группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым.