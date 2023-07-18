Госдума приняла закон о повышении на пять лет пребывания в мобилизационном резерве

Предельный возраст перечисленных военнообязанных первого разряда будет повышен с 35 до 40 лет, второго — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55 лет. Контракт можно будет заключить с иностранным гражданином в возрасте до 52 лет.