Стартап Stability AI представил нейросеть, которая создает изображения по эскизам

Компания Stability AI, которая разработала нейросеть для генерации изображений Stable Diffusion, представила новый бесплатный сервис — Stable Doodle. С его помощью небрежные наброски можно превратить в полноценные изображения.
Чтобы создать красивую картинку, достаточно нарисовать простой эскиз, дать нейросети текстовое задание и выбрать один из 14 стилей.
В зависимости от выбранного стиля в итоге можно получить изображение от фотографии до картины. На выбор: аниме, неон, оригами, объемная модель, фэнтези-арт и другое.
Ранее Stability AI оказалась в центре судебного разбирательства. Американское агентство Getty Images, владеющее одним из крупнейших в мире фотобанков, подало против компании два иска из‑за нарушения интеллектуальной собственности в крупных масштабах.
Getty Images утверждает, что разработчики нейросети скопировали более 12 млн изображений из базы фотобанка без разрешения и денежной компенсации.
Кроме того, на Stability AI в америкаснкий суд подал юрист и типограф Мэттью Баттерик вместе с тремя художниками. Они утверждают, что разработчики нарушили права миллионов художников, обучив свои ИИ на базе из 5 млрд изображений, взятых из интернета «без согласия оригинальных художников».