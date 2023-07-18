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Земфира* записывает новый альбом

Семён Гудошников
Сегодня в 12:36

Земфира* написала в инстаграме**, что планирует записать альбом, у нее уже есть «четыре *********** [охерительные] песни».

Певица отметила, что продолжает работать с Лукой — своим племенником Артуром Рамазановым-Остапенко, с которым она записала прошлогодний мини-альбом «Земфира от Луки». А еще артистка собирается написать музыку к балету.

По словам певицы, она «совсем перестала думать о доме» и много пишет, «больше, чем когда‑либо», и ей это нравится. Земфира отметила, что получает много предложений о концертах — больше, чем в России.

25 февраля 2022 года, на второй день российской военной операции на Украине, Земфира исполнила песню «Не стреляйте» на первом за пять лет концерте в Москве. В мае артистка выпустила композицию «Мясо», в которой описала ужасы военных действий, а в октябре во время концерта на Кипре напрямую осудила боевые действия.

Артистке пришлось покинуть Россию, свою студию и значительную часть поклонников, а также отказаться от литеры Z, которой она подписывалась. В феврале 2023-го Минюст признал Земфиру иноагентом. В марте сообщалось о группе депутатов Госдумы, которые потребовали у Генпрокуратуры отобрать у певицы российское имущество.

*Земфира внесена Минюстом в список иноагентов.

**Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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