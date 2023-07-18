Земфира* записывает новый альбом

Земфира* написала в инстаграме**, что планирует записать альбом, у нее уже есть «четыре *********** [охерительные] песни».
Певица отметила, что продолжает работать с Лукой — своим племенником Артуром Рамазановым-Остапенко, с которым она записала прошлогодний мини-альбом «Земфира от Луки». А еще артистка собирается написать музыку к балету.
По словам певицы, она «совсем перестала думать о доме» и много пишет, «больше, чем когда‑либо», и ей это нравится. Земфира отметила, что получает много предложений о концертах — больше, чем в России.
25 февраля 2022 года, на второй день российской военной операции на Украине, Земфира исполнила песню «Не стреляйте» на первом за пять лет концерте в Москве. В мае артистка выпустила композицию «Мясо», в которой описала ужасы военных действий, а в октябре во время концерта на Кипре напрямую осудила боевые действия.
Артистке пришлось покинуть Россию, свою студию и значительную часть поклонников, а также отказаться от литеры Z, которой она подписывалась. В феврале 2023-го Минюст признал Земфиру иноагентом. В марте сообщалось о группе депутатов Госдумы, которые потребовали у Генпрокуратуры отобрать у певицы российское имущество.
*Земфира внесена Минюстом в список иноагентов.
**Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.