Земфира* записывает новый альбом

25 февраля 2022 года, на второй день российской военной операции на Украине, Земфира исполнила песню «Не стреляйте» на первом за пять лет концерте в Москве. В мае артистка выпустила композицию «Мясо», в которой описала ужасы военных действий, а в октябре во время концерта на Кипре напрямую осудила боевые действия.