Российские производители напитков и соков повысят цены на 10-20%

Крупные производители напитков и соков увеличат цены на 10-20% из‑за падения курса рубля, пишет «Коммерсант» со ссылкой на копии июльских писем компаний партнерам.
PepsiCo планирует повысить цены на напитки на 19,2-21,3%, на снеки — в среднем на 15,3%. В «Садах Придонья» и МПБК «Очаково» (бренды CoolCola, Street, Fancy, Goodini и другие) — на 10%. Кроме курса рубля, производители называют причинами увеличение трат на сырье и логистику.
Один из собеседников «Коммерсанта» говорил в начале июля, что поставщики сильно занервничали из‑за скачка курса рубля, уведомив о повышении цен, но окончательного решения не приняли. Вопрос подорожания, вероятно, еще будет обсуждаться на переговорах, заявляет другой инсайдер.
Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что отрасль сильно привязаны к курсам валют, а потому индексации избежать вряд ли удастся.
Некоторые производители уже повысили цены в начале месяца из‑за нового акциза. С 1 июня 2023 года напитки с содержанием сахара выше 5 грамм на 100 миллилитров облагают акцизом в 7 рублей на 1 литр.