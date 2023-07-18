Российские производители напитков и соков повысят цены на 10-20%

PepsiCo планирует повысить цены на напитки на 19,2-21,3%, на снеки — в среднем на 15,3%. В «Садах Придонья» и МПБК «Очаково» (бренды CoolCola, Street, Fancy, Goodini и другие) — на 10%. Кроме курса рубля, производители называют причинами увеличение трат на сырье и логистику.