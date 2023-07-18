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У девушек, отравившихся в баре Pipl, приняли заявления. Полиция пообещала провести проверку

Семён Гудошников
Сегодня в 09:50

С девушками, отравившимися после посещения московского бара Pipl, связались полицейские и пообещали провести проверку. Об этом пишет «Коса», которая выпустила 12 июля материал об отравлениях.

Издание узнало о четырех случаях, когда девушки оказывались в реанимации после бесплатных коктейлей в Pipl. Три из них отравились в один и тот же вечер. Все жертвы потеряли сознание и очнулись в больницах после того, как выпивали в баре. Полиция отказывалась принимать заявления у девушек.

На следующий день после публикации две пострадавшие — Анастасия и Владлена — рассказали «Косе», что с ними связались полицейские и предложили вновь написать заявления. Правоохранители заявили, что проведут проверку.

По словам Владлены, им сказали, что после огласки в СМИ на произошедшее обратил внимание Следственный комитет. 17 июля девушки подали заявления в отдел МВД по Красносельскому району Москвы.

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Следственный комитет
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