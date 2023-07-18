У девушек, отравившихся в баре Pipl, приняли заявления. Полиция пообещала провести проверку

Издание узнало о четырех случаях, когда девушки оказывались в реанимации после бесплатных коктейлей в Pipl. Три из них отравились в один и тот же вечер. Все жертвы потеряли сознание и очнулись в больницах после того, как выпивали в баре. Полиция отказывалась принимать заявления у девушек.