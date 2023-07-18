«В этот момент он понял, что его труд ненапрасен»: выпускница набила татуировку в честь учителя

В следующем тиктоке школьница показала татуировку ближе: на ней римскими символами набито число 29 — это номер класса, в котором преподавал ее любимый педагог. А ниже — фраза «Ваше присутствие имеет значение», которая выполнена почерком учителя. @OliviaCarrea объяснила, что взяла эти слова из письма, которое он написал ей на выпускной. «Оно мне так нравится, это очень значимо для меня, — рассказала девушка о тату. — [Этот преподаватель] как член семьи, так что это был действительно приятный момент».