«В этот момент он понял, что его труд ненапрасен»: выпускница набила татуировку в честь учителя

Тиктокерка @OliviaCarrea сделала татуировку в честь учителя, который «помог ей окончить среднюю школу». В июне она опубликовала ролик, запечатлевший реакцию педагога. На видео девушка обнажает предплечье, на котором набито тату, — увидев рисунок, преподаватель в изумлении закрывает рот рукой. После этого они молча обнимаются, видимо, не в силах произнести ни слова.
В следующем тиктоке школьница показала татуировку ближе: на ней римскими символами набито число 29 — это номер класса, в котором преподавал ее любимый педагог. А ниже — фраза «Ваше присутствие имеет значение», которая выполнена почерком учителя. @OliviaCarrea объяснила, что взяла эти слова из письма, которое он написал ей на выпускной. «Оно мне так нравится, это очень значимо для меня, — рассказала девушка о тату. — [Этот преподаватель] как член семьи, так что это был действительно приятный момент».
Ролик набрал более 39 млн просмотров, и комментаторы разошлись во мнении, насколько это уместный жест. И пока одни умиляются решению девушки набить татуировку, другие считают, что это странный поступок. «В этот момент он понял, что все эти тяжелые дни в роли учителя стоили того», — пишут под видео те, кого тронула реакция педагога. Есть и те, кто призывает школьницу не реагировать на негатив в комментариях и напоминает, что «учителя формируют умы и меняют жизни».