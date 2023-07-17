В Польше самолет упал на ангар с людьми. Погибли пять человек

В польском селе Хрцинно в 40 км от Варшавы самолет Cessna упал на ангар с людьми. Погибли пять человек, еще несколько ранены. Об этом сообщил ТАСС.
По информации СМИ, авиакатастрофа произошла с воздушным судном, которое использовали парашютисты. Трагедия случилась во время захода на посадку в сложных погодных условиях.
Непогода застала врасплох нескольких людей на земле. Они пытались спрятаться от нее в ангаре. Сколько человек в нем собрались, точно пока неизвестно. О состоянии выживших также ничего не сообщается.
«Понятно, что каждый, кто знает о приближении бури, будет искать укрытие в безопасном месте. К сожалению, этот ангар не оказался таким местом», — сказала представитель польской пожарной охраны Моника Новаковская-Брында.
В упавшем самолете находились три пилота. Один из них погиб, второй получил травмы во время падения, третий не пострадал. Предположительной причиной катастрофы власти назвали метеоусловия.