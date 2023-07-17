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Участников военной операции могут освободить от обучения для получения водительских прав

Семён Гудошников
Сегодня в 22:27

Тамбовская областная дума внесла в Госдуму законопроект, предлагающий освободить участников боевых действий на Украине от профессионального обучения при получении водительских прав. Документ опубликован в базе законодательных инициатив нижней палаты парламента.

Согласно поправкам, участники спецоперации смогут сдавать экзамены на право управления транспортными средствами категорий «А» и «В» по результатам самоподготовки. Изменения предлагают внести в федеральный закон «О безопасности дорожного движения».

Если закон примут, получать права в упрощенном порядке смогут военнослужащие, мобилизованные, росгвардейцы и добровольцы, заключившие контракт с Минобороны или организацией, которая содействует выполнению задач Российской армии.

«Предлагаемая законодательная инициатива позволит участникам специальной военной операции оперативно получить водительские права и использовать транспортные средства, в том числе для реализации служебных задач в ходе проведения специальной военной операции», — говорится в пояснительной записке к проекту.

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