Участников военной операции могут освободить от обучения для получения водительских прав

Тамбовская областная дума внесла в Госдуму законопроект, предлагающий освободить участников боевых действий на Украине от профессионального обучения при получении водительских прав. Документ опубликован в базе законодательных инициатив нижней палаты парламента.
Согласно поправкам, участники спецоперации смогут сдавать экзамены на право управления транспортными средствами категорий «А» и «В» по результатам самоподготовки. Изменения предлагают внести в федеральный закон «О безопасности дорожного движения».
Если закон примут, получать права в упрощенном порядке смогут военнослужащие, мобилизованные, росгвардейцы и добровольцы, заключившие контракт с Минобороны или организацией, которая содействует выполнению задач Российской армии.
«Предлагаемая законодательная инициатива позволит участникам специальной военной операции оперативно получить водительские права и использовать транспортные средства, в том числе для реализации служебных задач в ходе проведения специальной военной операции», — говорится в пояснительной записке к проекту.