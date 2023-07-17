«СберМаркет» запустил доставку из ресторанов в городах-миллионниках

Во всех российских городах с населением больше 1 млн человек заработала доставка из ресторанов от «СберМаркета». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.
Там отметили, что доставка будет бесплатной, а заказ доставят в срок от 30 минут.
Услуга работает в 19 субъектах, включая Москву и Подмосковье, Петербург и Ленобласть, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород и Пермь.
К сервису подключены более 4000 ресторанов. Среди них есть эксклюзивные точки и крупные сети, такие как «Ростикс», «Бургер Кинг», «Тануки», «Якитория» и Pizza Hut.
«Сбермаркет» анонсировал доставку из ресторанов в марте 2023 года. В тестовом режиме сервис запустили в конце прошлого года. По данным Infoline за 2022 год, «СберМаркет» занял первое место по продажам продуктов питания с оборотом 103,5 млрд рублей.