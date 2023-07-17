«СберМаркет» запустил доставку из ресторанов в городах-миллионниках

«Сбермаркет» анонсировал доставку из ресторанов в марте 2023 года. В тестовом режиме сервис запустили в конце прошлого года. По данным Infoline за 2022 год, «СберМаркет» занял первое место по продажам продуктов питания с оборотом 103,5 млрд рублей.