Реклама
Новости

«СберМаркет» запустил доставку из ресторанов в городах-миллионниках

Семён Гудошников
Сегодня в 20:50

Во всех российских городах с населением больше 1 млн человек заработала доставка из ресторанов от «СберМаркета». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Там отметили, что доставка будет бесплатной, а заказ доставят в срок от 30 минут.

Услуга работает в 19 субъектах, включая Москву и Подмосковье, Петербург и Ленобласть, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород и Пермь.

К сервису подключены более 4000 ресторанов. Среди них есть эксклюзивные точки и крупные сети, такие как «Ростикс», «Бургер Кинг», «Тануки», «Якитория» и Pizza Hut.

«Сбермаркет» анонсировал доставку из ресторанов в марте 2023 года. В тестовом режиме сервис запустили в конце прошлого года. По данным Infoline за 2022 год, «СберМаркет» занял первое место по продажам продуктов питания с оборотом 103,5 млрд рублей.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»