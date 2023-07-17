Доля контрафактной электроники на российских маркетплейсах выросла вдвое

В исследовании говорится, что 31% продаваемых на маркетплейсах в РФ смартфонов поддельные, 30% — ноутбуков, 63% — смарт-часов, 69% — наушников. Согласно расчетам «F+ tech | Марвел», за первые пять месяцев 2023-го доля контрафакта аудиоэлектроники на российском рынке выросла с 10% до 25% год к году — чаще всего поддельными оказываются наушники и музыкальные колонки Apple, Marshall, JBL и других известных брендов.