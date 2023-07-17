Реклама
Новости

Доля контрафактной электроники на российских маркетплейсах выросла вдвое

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:59

Доля подделок зарубежной электронной техники на российских маркетплейсах за год увеличилась почти в два раза, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование юридического агентства IQ Technology. Чаще всего подделывают продукции Apple, Samsung и Xiaomi, созданные в Китае, Индии и Пакистане.

В исследовании говорится, что 31% продаваемых на маркетплейсах в РФ смартфонов поддельные, 30% — ноутбуков, 63% — смарт-часов, 69% — наушников. Согласно расчетам «F+ tech | Марвел», за первые пять месяцев 2023-го доля контрафакта аудиоэлектроники на российском рынке выросла с 10% до 25% год к году — чаще всего поддельными оказываются наушники и музыкальные колонки Apple, Marshall, JBL и других известных брендов.

В Ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что доля поддельной техники на ведущих маркетплейсах не превышает 0,1%. Представители Ozon сообщили, что отслеживают такую продукцию в том числе при помощи специально обученной нейросети.

расскажите друзьям
теги
AppleКоммерсант
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»