Доля контрафактной электроники на российских маркетплейсах выросла вдвое

Доля подделок зарубежной электронной техники на российских маркетплейсах за год увеличилась почти в два раза, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование юридического агентства IQ Technology. Чаще всего подделывают продукции Apple, Samsung и Xiaomi, созданные в Китае, Индии и Пакистане.
В исследовании говорится, что 31% продаваемых на маркетплейсах в РФ смартфонов поддельные, 30% — ноутбуков, 63% — смарт-часов, 69% — наушников. Согласно расчетам «F+ tech | Марвел», за первые пять месяцев 2023-го доля контрафакта аудиоэлектроники на российском рынке выросла с 10% до 25% год к году — чаще всего поддельными оказываются наушники и музыкальные колонки Apple, Marshall, JBL и других известных брендов.
В Ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что доля поддельной техники на ведущих маркетплейсах не превышает 0,1%. Представители Ozon сообщили, что отслеживают такую продукцию в том числе при помощи специально обученной нейросети.