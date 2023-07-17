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В «Поле» Kedr Livanskiy и художник Flaty выступят с новым инди-проектом «Косая гора»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:08

21 июля в столичном культурном центре «Поле» Kedr Livanskiy и визуальный художник Flaty впервые выступят с новым инди-проектом «Косая гора». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Артисты представят дебютный альбом «Косогор» — многоязычное исследование гитарной фолк-музыки, окутанной завораживающим дрим-попом и мрачными синтезаторами.

Kedr Livanskiy и Flaty начали писать альбом еще до 2020 года на мобильной студии. Артисты передвигались по разным уголкам России: селам, лесам и полуразрушенным городам, черпая вдохновение и записывая саунд скейпы.

Ранее Kedr Livanskiy выпустила первый за долгое время сольный релиз «K-Notes».В нем артистка, как и раньше, совмещает британскую танцевальную музыку с воздушными напевами.

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