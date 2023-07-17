Yanix убрал из своих треков упоминания наркотиков

Российский рэпер Yanix подверг цензуре свои треки, убрав из них названия наркотических веществ или отсылки к этой теме. На это обратил внимание портал The Flow.
Янис Бадуров (настоящее имя Yanix) в большей степени зацензурировал треки из своего раннего творчества, отметил The Flow. Автор заметки подчеркнул, что не изучал все композиции исполнителя, но заметил пропажу слов в треке «Все мои хоуми», где есть строчка, что «хоуми любят» запрещенные вещества.
Изменениям также подвергся фит Yanix с ATL «Трэп хата», где в шуточной форме читается, как «курят крэк Хрюша, Степашка и Каркуша».
Когда Yanix вырезал слова из своих треков, неизвестно.
В июне рэперша Hofmannita вырезала из трека «По кайфу» 2019 года упоминание наркотиков после встречи с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Другие артисты, которые тоже встречались с Мизулиной, пообещали «удалить все треки, которые содержат опасную информацию». Была ли встреча Yanix с ЛБИ, неизвестно.