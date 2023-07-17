Yanix убрал из своих треков упоминания наркотиков

В июне рэперша Hofmannita вырезала из трека «По кайфу» 2019 года упоминание наркотиков после встречи с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Другие артисты, которые тоже встречались с Мизулиной, пообещали «удалить все треки, которые содержат опасную информацию». Была ли встреча Yanix с ЛБИ, неизвестно.