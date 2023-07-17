Россия вышла из зерновой сделки

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года, Россия и Украина подписали два отдельных соглашения с представителями ООН и Турции о вывозе зерна с Украины. Документы предполагали, что стороны откажутся от атак на портовые сооружения, украинская сельхозпродукция сможет беспрепятственно выходить из черноморских портов, а с продажи российской снимут все ограничения. В октябре 2022-го Москва приостанавливала участие в сделке после атаки украинских беспилотников на российские корабли.