Россия вышла из зерновой сделки

Зерновая сделка завершается 18 июля, поскольку Россия выходит из нее. Об этом заявили в российском МИДе.
Выход России из сделки означает отзыв гарантии безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора и расформирование совместного координационного центра в Стамбуле. В северно-западной части Черного моря восстанавливается режим временно опасного района.
В МИДе пояснили, что выходят из сделки, поскольку большинство российских минеральных удобрений, отправленных в беднейшие страны, продолжают блокироваться в европейских портах. Ввоз в РФ запчастей и оборудования для производства сельхозпродукции и удобрений запрещен как товаров «двойного назначения», а Россельхозбанк так и не был подключен к SWIFT, заявили в министерстве.
Там обвинили украинские власти в использовании морского гуманитарного коридора для атак на российские гражданские и военные объекты, а также в подрыве аммиакапровода Тольятти — Одесса, перезапуск которого был предусмотрен Стамбульскими договоренностями.
Кроме того, в МИДе сказали, что большая часть зерна, вывезенного в рамках «черноморской инициативы», была направлена в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, а на беднейшие государства, включая Эфиопию, Йемен, Афганистан, Судан и Сомали, пришлось лишь 3%.
«Вынуждены констатировать, что из пяти предусмотренных Меморандумом Россия — ООН системных задач не выполнено ни одной», — заявили в МИДе. Там отметили, что будут готовы рассмотреть восстановление сделки лишь при получении конкретных результатов по выполнению обязательств перед Россией.
Незадолго перед сообщением МИДа президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что зерновая сделка войдет в историю как пример важного дипломатического успеха. «Было отгружено более 33 млн тонн зерновых культур. Удалось предотвратить втягивание многих стран в продовольственный кризис», — считает он. Эрдоган планирует переговорить о будущем сделки с Владимиром Путиным.
Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года, Россия и Украина подписали два отдельных соглашения с представителями ООН и Турции о вывозе зерна с Украины. Документы предполагали, что стороны откажутся от атак на портовые сооружения, украинская сельхозпродукция сможет беспрепятственно выходить из черноморских портов, а с продажи российской снимут все ограничения. В октябре 2022-го Москва приостанавливала участие в сделке после атаки украинских беспилотников на российские корабли.