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В Москве демонтируют паркоматы за ненадобностью

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:03

В ближайшее время с улиц Москвы исчезнут паркоматы, столичные власти приняли решение демонтировать почти все устройства. Об этом сообщает «Коммерсант».

Такое решение было принято, так как на паркоматы приходится менее 1% всех транзакций пользователей паркинга, при этом в 2022 году на их обслуживание было потрачено более 100 млн рублей. 95% платежного трафика идет через приложение, подчеркивают в московском Дептрансе.

Подрядчик уберет с улиц устройства, восстановит асфальт или плитку и уберет мусор. Конструкции будут демонтированы вместе с бетонным основанием.

Впервые паркоматы появились в Москве в 2012 году. Тогда мэрия заключила контрактов по установке и обслуживанию устройств более чем на 1,7 млрд рублей. При этом с каждым годом популярность паркоматов падала: в 2012 году доля оплат этим способом составляла 37%, в 2014 году — 17,2%, а в 2018-м — 2,4%.

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