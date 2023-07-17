В Москве демонтируют паркоматы за ненадобностью

Впервые паркоматы появились в Москве в 2012 году. Тогда мэрия заключила контрактов по установке и обслуживанию устройств более чем на 1,7 млрд рублей. При этом с каждым годом популярность паркоматов падала: в 2012 году доля оплат этим способом составляла 37%, в 2014 году — 17,2%, а в 2018-м — 2,4%.