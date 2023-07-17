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Дорога из кирпича, платье и киноафиши: в трейлере «Барби» нашли отсылки к «Волшебнику страны Оз»

Виктория Шанина
Сегодня в 14:48

Тиктокер Айван Марс (ник — @its_ivanmars), который называет себя кинодетективом, обнаружил в трейлере «Барби» Греты Гервиг несколько отсылок к фильму «Волшебник страны Оз» 1939 года. Например, у героини Марго Робби есть платье в клетку, крой которого напоминает наряд Дороти.

Но здесь есть несколько противоречий. Во-первых, платья все-таки не идентичны: их фасоны слегка отличаются и Дороти носит футболку под сарафаном. Во-вторых, у Барби платье розовое, а у героини «Волшебника страны Оз» голубое.

В комментариях к ролику Айвана юзер с ником @plaguedrjezebel написал, что изначально и у Дороти было розовое платье. Другой комментатор @chappy_1985 добавил: «Оно было сине-розовым, но на экране выглядит бело-голубым из‑за техники окраски того времени». Правда, есть загвоздка: откуда они это знают, неизвестно.

© Кадр из трейлера фильма «Барби»
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© Кадр из фильма «Волшебник страны Оз»
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© Кадр из трейлера фильма «Барби»
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Айван нашел и более очевидные отсылки. Так, в трейлере к будущему фильму Барби едет на своем автомобиле по дороге, выложенной из розового кирпича.

Дороти отправляется в страну Оз по дороге из желтого кирпича. Вероятно, так в «Барби» обыгрывается переход из одного мира в другой.

© Кадр из трейлера фильма «Барби»

Кроме того, в трейлере Барби проезжает мимо кинотеатра, на афишах которого висят постеры с Дороти и Железным дровосеком. А в ближайших премьерах значится «Волшебник страны Оз».

© Кадр из трейлера фильма «Барби»

В обоих фильмах отдельное внимание уделяется туфлям героинь. А еще в твиттере подмечают, что сцена перехода Барби в реальный мир явно вдохновлена «Волшебником страны Оз».

«Сцена из „Барби“, вдохновленная „Волшебником страны Оз“ и „Шербурскими зонтиками“! Великолепно»

Пользователи в комментариях начали делиться теориями на этот счет.

«Моя теория состоит в том, что, если Дороти так и не вернулась домой, она оказалась во вселенной Барби, после того как покинула страну Оз», — пишет юзер с ником @crazycakes777.

А @dethscythe81 отмечает, что сюжеты картин могут быть связаны. Вот только если Дороти из реального мира попала в вымышленный, то в случае с «Барби» главная героиня, наоборот, оказалась в реальном.

Впрочем, Грета Гервиг и не скрывала, что при создании фильма «Барби» она вдохновлялась в том числе «Волшебником страны Оз». Осталось дождаться премьеры, чтобы выяснить, как это сказалось на сценарии.

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