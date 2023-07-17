Дорога из кирпича, платье и киноафиши: в трейлере «Барби» нашли отсылки к «Волшебнику страны Оз»

В комментариях к ролику Айвана юзер с ником @plaguedrjezebel написал, что изначально и у Дороти было розовое платье. Другой комментатор @chappy_1985 добавил: «Оно было сине-розовым, но на экране выглядит бело-голубым из‑за техники окраски того времени». Правда, есть загвоздка: откуда они это знают, неизвестно.