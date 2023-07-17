Реклама
Новости

Twitter все еще в убыточном положении — доходы от рекламы упали на 50%

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:55

Доходы от рекламы Twitter упали на 50% — компания по-прежнему убыточна, сообщил ее владелец Илон Маск. Падение доходов случилось после приобретения соцсети бизнесменом, уточнила Би-би-си.

«У нас по-прежнему отрицательный денежный поток из‑за падения доходов от рекламы примерно на 50% и большой долговой нагрузки. Нужно достичь положительных показателей, прежде чем мы сможем позволить себе чего‑нибудь роскошное», — написал Маск. Компания не увидела того роста продаж, который ожидался в июне, но июль кажется «немного более многообещающим», добавил он.

Инвестиционный директор JM Finn Люси Куттс заявила Би-би-си, что Маск сможет изменить положение Twitter, но это займет больше времени. Компания имеет долю в размере 13 млрд долларов, добавила она.

Недавно Маск ввел лимит на чтение твитов, который, согласно заявлению Twitter, затрагивает «небольшой процент» пользователей. После этого критики говорили, что соцсеть перестанет быть привлекательной для рекламодателей, пока другие платформы стремятся нарастить просмотры пользователей. В соцсети заявили, что «воздействие ограничений на рекламу было минимальным».

расскажите друзьям
люди
Илон Маск
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»