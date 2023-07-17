«У нас по-прежнему отрицательный денежный поток из‑за падения доходов от рекламы примерно на 50% и большой долговой нагрузки. Нужно достичь положительных показателей, прежде чем мы сможем позволить себе чего‑нибудь роскошное», — написал Маск. Компания не увидела того роста продаж, который ожидался в июне, но июль кажется «немного более многообещающим», добавил он.