«У нас по-прежнему отрицательный денежный поток из‑за падения доходов от рекламы примерно на 50% и большой долговой нагрузки. Нужно достичь положительных показателей, прежде чем мы сможем позволить себе чего‑нибудь роскошное», — написал Маск. Компания не увидела того роста продаж, который ожидался в июне, но июль кажется «немного более многообещающим», добавил он.
Инвестиционный директор JM Finn Люси Куттс заявила Би-би-си, что Маск сможет изменить положение Twitter, но это займет больше времени. Компания имеет долю в размере 13 млрд долларов, добавила она.
Недавно Маск ввел лимит на чтение твитов, который, согласно заявлению Twitter, затрагивает «небольшой процент» пользователей. После этого критики говорили, что соцсеть перестанет быть привлекательной для рекламодателей, пока другие платформы стремятся нарастить просмотры пользователей. В соцсети заявили, что «воздействие ограничений на рекламу было минимальным».