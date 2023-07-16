Baza: учитель московского лицея Виктор Елизаров, обвиняемый в растлении учениц, скрывается на Кипре

Преподаватель Московской центральной художественной школы (МЦХШ) Виктор Елизаров, обвиняемый по уголовной статье за развратные действия в отношении двух и более лиц, скрывается на Кипре, сообщает Baza. Телеграм-канал обнаружил его видео, но на какой именно платформе, не уточняет. «Афише Daily» не удалось найти их на ютьюбе или в «ВК».
В первом видео, опубликованном Baza, Елизаров благодарит своих сторонников за финансовую и моральную помощь. По его словам, с момента своего побега из РФ в 2021 году он пересек четыре границы и перенес несколько инсультов, но к этому моменту «восстановился физически» и готов дать ответ «на клевету» в следующих роликах.
«Я потерял два года из моей жизни, пытаясь скрыться от незаконного преследования, заказанного организаторами всей этой грязи. <…> Обращаюсь к лицам, которые даже не выслушав меня, опираясь на клевету, у которой нет ни единого доказательства, поставившего мою незапятнанную 35-летнюю репутация художника, педагога: господа, вы подлецы», — сказал Елизаров. Ролик был загружен в прошлом месяце, уточняет Baza.
На канале Елизарова есть еще одно видео — «Витя в безопасности. Анталия 23/05/22». Baza пишет, что, несмотря на название, мужчина, вероятнее всего, находится не в Турции, а на Кипре. На каких основаниях телеграм-канал сделал такие выводы, не уточняется.
1 декабря 2021 года суд заочно арестовал Елизарова и объявил в розыск — тот бросился в бега после того как одна из учениц, которую он растлевал, обратилась в полицию. О сексуализированном насилии рассказали 15 выпускниц МЦХШ. По их словам, он наблюдал за «будущими любовницами» с младших классов, а по достижении возраста полового созревания домогался их.
Одна их жертв Елизарова поделилась, как в трудный период ее жизни (болезнь матери) он принялся утешать девушку, а после посадил на колени и «начал лезть в трусы». «Афиша Daily» публиковала истории нескольких девушек о том, что с ними происходило и как двигалось дело.