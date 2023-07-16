Baza: учитель московского лицея Виктор Елизаров, обвиняемый в растлении учениц, скрывается на Кипре

В первом видео, опубликованном Baza, Елизаров благодарит своих сторонников за финансовую и моральную помощь. По его словам, с момента своего побега из РФ в 2021 году он пересек четыре границы и перенес несколько инсультов, но к этому моменту «восстановился физически» и готов дать ответ «на клевету» в следующих роликах.