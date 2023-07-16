«Мороженка, как вкусно»: как тикток придумал NPC-стримеров

В тиктоке завирусились «живые NPC» — жанр прямых эфиров, в которых блогеры отыгрывают персонажей и реагируют на подарки.
Первопроходцами нового формата стали блогеры Pinkydoll (362 тыс. подписчиков) и Cherry Crush (305 тыс.). Во время стримов блогерки «съедают» виртуальные стикеры с мороженым или острыми перцами, делают «кошачьи лапки» или качают руки подаренными «гантелями». На отправленные зрителями предметы они реагируют одинаковыми репликами, и это похоже на поведение зверей в «тамагочи» или других персонажей видеоигр (отсюда и название NPC).
За такое поведение жанр трансляций обозвали NPC-стримами, а про его поклонников говорят, что у них «фетиш на NPC»: как будто им нравится управлять другими людьми, заставляя их реагировать на отправленные подарки.
Незнакомых с миром тиктока пользователей такие ролики ставят в тупик: девушки раз за разом повторяют одним и тем же голосом: «Какая вкусная мороженка. Ой, остро! Хот-дог, такой большой!», будто лижут еду с экрана или пытаются ухватить ее подручными предметами. А один оригинальный блогер примерил образ Майлза Моралеса и костюм Человека-паука из мультфильма и обещает зрителям положить виртуальные розы на могилу своего дяди.
Разгадка популярности таких стримов у контентмейкеров проста: присылаемые им подарки являются формой чаевых. Самые дешевые из них — мороженое, гантеля или футбольный мяч — стоят одну монету, купить которые можно только сотнями. В США 100 монеток обойдутся пользователю в 1,3 доллара.
Собрав несколько десятков тысяч «мороженок» или более дорогих стикеров, тиктокер далее может конвертировать их в другую валюту, «бриллианты». И вот уже их можно превратить в приложении в деньги и вывести на банковский счет. При этом блогер теряет 50% комиссии, а социальная сеть позволяет переводить только суммы свыше 100 долларов.
Наиболее популярным стримерам удается поднять от 2 до 4 тысяч долларов в месяц, по оценке пользовательницы @nerdywinter. При этом она сама хвастается, что за три часа такого эфира заработала 700 долларов.
Одной из забав в мире живых NPC стал «слом персонажа» — когда играющий на стриме блогер выходит из образа по какой‑либо причине. Например, когда ему приходится в прямом эфире убедить ребенка лечь обратно в кровать, рассмеяться от того, как глупо может выглядеть его герой, либо громко пожаловаться на жуткую жару и усталость. Смех вызывает контраст между невозмутимым персонажем и эмоциональной персоной человека.