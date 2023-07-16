«Мороженка, как вкусно»: как тикток придумал NPC-стримеров

Одной из забав в мире живых NPC стал «слом персонажа» — когда играющий на стриме блогер выходит из образа по какой‑либо причине. Например, когда ему приходится в прямом эфире убедить ребенка лечь обратно в кровать, рассмеяться от того, как глупо может выглядеть его герой, либо громко пожаловаться на жуткую жару и усталость. Смех вызывает контраст между невозмутимым персонажем и эмоциональной персоной человека.