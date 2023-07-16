Полиция в Иране создала пешие и автомобильные патрули, следящие за правильным ношением хиджаба

Полиция Ирана запустила пешие и автомобильные патрули, которые должны следить за правильностью ношения хиджабов женщинами на улицах. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
Эти патрули будут выносить предупреждения тем, кто носит хиджабы вразрез с нормами, а за отказ подчиниться грозит суд. Это, по словам собеседника Tasnim, «способствует социальной сплоченности» и обеспечивает безопасность общества.
Reuters пишет, что женщин без хиджабов в Иране можно часто заметить в торговых центрах, ресторанах, магазинах и на улицах по всей стране. В начале апреля в сети появился ролик с двумя женщинами с непокрытой головой в магазине, которых облил йогуртом мужчина.
Раньше за хиджабами у женщин следила полиция нравов, которую расформировали после массовых протестов 2022 года. Власти страны даже объявляли о пересмотре закона о ношении хиджаба. Теперь за женщинами следят умные видеокамеры, и в случае непокрытой головы или небрежного ношения хиджаба полиция должна установить личность гражданки и выслать ей предупреждение.