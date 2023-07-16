Полиция в Иране создала пешие и автомобильные патрули, следящие за правильным ношением хиджаба

Reuters пишет, что женщин без хиджабов в Иране можно часто заметить в торговых центрах, ресторанах, магазинах и на улицах по всей стране. В начале апреля в сети появился ролик с двумя женщинами с непокрытой головой в магазине, которых облил йогуртом мужчина.