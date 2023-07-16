«Я только за. Сожгите все дотла и постройте заново. И я думаю, что с точки зрения того, что происходит сейчас в индустрии, с точки зрения бизнеса это просто еще одна часть глобальной проблемы неравенства и отсутствия разделения возможностей. И люди устали просто за этим смотреть. Посмотрите на своих президентов [в США] за последние 10–15 лет. Что же произошло? И никто не извлекает из этого уроков. Поэтому все, что можно сделать, — это вернуться назад, посмотреть на Французскую революцию и вспомнить, что они сделали в конце: они отрубили всем головы. Мне кажется, мы должны постараться избежать такого финала», — сказал датский режиссер в интервью IndieWire.