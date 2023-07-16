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Николас Виндинг Рефн решил написать сценарий через ChatGPT — тот посоветовал пойти к психологу

Максим Саблин
Сегодня в 13:46

ChatGPT посоветовал Николасу Виндинг Рефну обратиться к психологу, когда режиссер попробовал написать сценарий с помощью чат-бота. Об этом негативном опыте общения с нейросетью автор «Драйва» и «Неонового демона» рассказал IndieWire.

«Когда вы задаете неоднозначные вопросы или темы, которые больше не приемлемы, [ChatGPT] отключается. Я очень быстро столкнулся с проблемой, что каждый раз, когда я задавал ему вопросы, он отвечал: „Я не могу это комментировать“ или „Обратитесь за профессиональной помощью“, или „Позвоните на эту горячую линию“. И мне кажется, в этом есть большая проблема. В этом вся причина того, что мы делаем это неправильно».

«Так что, по-моему, если твою работу одобряет чат-бот, то пора все переписать. Было очень интересно попробовать, потому что я надеялся использовать его в творческих целях, а в итоге столкнулся с постоянными разногласиями. Поэтому я просто перестал им пользоваться», — добавил Виндинг Рефн.

По мнению режиссера, искусственный интеллект должен стать инструментом для креативной индустрии, но не отбирать у людей рабочие места. «Технологии помогают, дают и расширяют наши возможности. Поэтому я вижу в ИИ удобный инструмент. Но, очевидно, он может стать очень опасным, если вы заменяете им творчество, если ваш контент может быть так легко воспроизводим. Но в то же время зачем мы создаем контент и почему его так легко дублировать?» — задает риторический вопрос постановщик.

«Мы производим больше контента, чем когда‑либо, и большинство людей теперь тратят больше времени, думая, что им смотреть, а что нет. Так не является ли это тоже частью проблемы? Я думаю, что это гораздо более философский вопрос, который сложнее, чем просто прибыли, хотя сейчас все сводится к деньгам».

По мнению Рефна, искусственный интеллект создает наиболее удобный для рынка контент, ведь, по сути, он ничего не говорит и поэтому привлекателен для всех.

«Чем больше пустоты, тем легче ее просто размножить. Я ни в коем случае не специалист по технологиям. Но ситуация похожа на ту, когда все стали заказывать на Amazon вместо прогулок до ближайшего магазина. Они стали закрываться, и один субъект монополизировал все, и это не очень хорошо. Так что все зависит от самих людей, от их вклада в общее дело и взаимодействия. Если они этого не сделают, то да, технологии возьмут верх в некоторых областях», — уверен автор «Драйва».

Тому же изданию он прокомментировал продолжающуюся забастовку сценаристов и присоединившихся к ней актеров.

«Я только за. Сожгите все дотла и постройте заново. И я думаю, что с точки зрения того, что происходит сейчас в индустрии, с точки зрения бизнеса это просто еще одна часть глобальной проблемы неравенства и отсутствия разделения возможностей. И люди устали просто за этим смотреть. Посмотрите на своих президентов [в США] за последние 10–15 лет. Что же произошло? И никто не извлекает из этого уроков. Поэтому все, что можно сделать, — это вернуться назад, посмотреть на Французскую революцию и вспомнить, что они сделали в конце: они отрубили всем головы. Мне кажется, мы должны постараться избежать такого финала», — сказал датский режиссер в интервью IndieWire.

Постановщик «Неонового демона» добавил: «Если нужно будет пересмотреть контракты, потому что времена изменились, то так и надо сделать. Все знают, что я сторонник профсоюзов. Профсоюзы очень важны, рабочие нуждаются в защите, особенно в корпоративной Америке. В ЕС у нас больше ограничений и больше трудовых правил в правительственных инструкциях, а [в США] настоящий Дикий Запад […] Поэтому я думаю, что есть полное понимание, почему люди разочарованы и выходят на забастовки, потому что все должно быть переосмыслено, пересмотрено. А те, кто против этого… ну, что вы защищаете? Просто большее богатство? Знаете, это не имеет никакого смысла».

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