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Нейросеть сделала «Гарри Поттера» и «Отель „Гранд Будапешт“» вертикальными

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:55

Пользователь реддита прогнал через нейросеть StableDiffusion отрывки из фильмов о Гарри Поттере, сделав их вертикальными. Вслед за этим появились и другие вертикальные версии известных картин.

StableDiffusion заполнила нижний и верхний края, чтобы фильм можно было посмотреть вертикально, например на телефоне. Однако картинка по краям обрезалась. Нейросети удалось правдоподобно сгенерировать интерьер больничных палат и зала Хогвартса.

После этого другие пользователи тоже принялись «вертикализировать» фильмы — «Звездные войны», «Отель „Гранд Будапешт“», «Бегущего по лезвию 2049» и «Властелина Колец».

Пользователи реддита оценили возможности StableDiffusion, но засомневались, что нейросеть сможет так же качественно справиться с активными сценами, где камера не закреплена на одном кадре. «Если люди в кадре пересекут границу генерации, то начнутся проблемы», — отметил один из них.

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