Нейросеть сделала «Гарри Поттера» и «Отель „Гранд Будапешт“» вертикальными

Пользователь реддита прогнал через нейросеть StableDiffusion отрывки из фильмов о Гарри Поттере, сделав их вертикальными. Вслед за этим появились и другие вертикальные версии известных картин.
StableDiffusion заполнила нижний и верхний края, чтобы фильм можно было посмотреть вертикально, например на телефоне. Однако картинка по краям обрезалась. Нейросети удалось правдоподобно сгенерировать интерьер больничных палат и зала Хогвартса.
После этого другие пользователи тоже принялись «вертикализировать» фильмы — «Звездные войны», «Отель „Гранд Будапешт“», «Бегущего по лезвию 2049» и «Властелина Колец».
Пользователи реддита оценили возможности StableDiffusion, но засомневались, что нейросеть сможет так же качественно справиться с активными сценами, где камера не закреплена на одном кадре. «Если люди в кадре пересекут границу генерации, то начнутся проблемы», — отметил один из них.