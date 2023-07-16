Нейросеть сделала «Гарри Поттера» и «Отель „Гранд Будапешт“» вертикальными

Пользователи реддита оценили возможности StableDiffusion, но засомневались, что нейросеть сможет так же качественно справиться с активными сценами, где камера не закреплена на одном кадре. «Если люди в кадре пересекут границу генерации, то начнутся проблемы», — отметил один из них.