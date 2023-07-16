Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии

В начале мая Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщал, что две страны не смогли договориться о переводе торговли в рупии. «Этот механизм просто не работает. Индия попробовала все, что могла, чтобы это было эффективно, но ничего не помогло», — заявил тогда один из собеседников агентства.