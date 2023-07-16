Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии

Из опубликованной Министерством торговли и промышленности Индии статистики следует, что Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнеров страны. С января по май объем двусторонней торговли вырос в 3,8 раза и составил рекордные 27,1 млрд долларов.
Экспорт из Индии в РФ вырос в 2,6 раза — до 639 млн долларов. Первое место в рейтинге торговых партнеров занимает Китай, а второе — Россия. Индия стала одним из главных покупателей российской нефти и нефтепродуктов после начала военной спецоперации на территории Украины, она получает их с большими скидками.
В начале мая Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщал, что две страны не смогли договориться о переводе торговли в рупии. «Этот механизм просто не работает. Индия попробовала все, что могла, чтобы это было эффективно, но ничего не помогло», — заявил тогда один из собеседников агентства.