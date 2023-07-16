Реклама
Новости

Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:56

Из опубликованной Министерством торговли и промышленности Индии статистики следует, что Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнеров страны. С января по май объем двусторонней торговли вырос в 3,8 раза и составил рекордные 27,1 млрд долларов.

Экспорт из Индии в РФ вырос в 2,6 раза — до 639 млн долларов. Первое место в рейтинге торговых партнеров занимает Китай, а второе — Россия. Индия стала одним из главных покупателей российской нефти и нефтепродуктов после начала военной спецоперации на территории Украины, она получает их с большими скидками.

В начале мая Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщал, что две страны не смогли договориться о переводе торговли в рупии. «Этот механизм просто не работает. Индия попробовала все, что могла, чтобы это было эффективно, но ничего не помогло», — заявил тогда один из собеседников агентства.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»