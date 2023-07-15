В Стамбуле усложнили выдачу ВНЖ из‑за наплыва мигрантов. В 2022-м больше всего их выдали россиянам

К такому шагу турецкие власти подтолкнул рост миграции. В Стамбуле проживает 15,9 млн человек, из которых иностранцы — почти 1,3 млн, большую часть из них представляют граждане Сирии (более 535 тыс. человек). В 2022 году россияне лидировали по числу полученных ВНЖ в республике — их было свыше 153 тыс., большинство из них получили туристический ВНЖ, который выдается на короткий срок до года.