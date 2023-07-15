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Британские полицейские приехали на вызов о криках женщины. Оказалось, это кричала домашняя птица

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:54

Полиция графства Эссекса отправила три патрульных автомобиля к дому отставного полицейского Стива Вуда на острове Канви, когда поступил вызов о женских криках. Оказалось, это кричала не женщина, а попугай, сообщает Би-би-си.

Когда полицейские приехали на место, они поняли, в чем дело, еще до того, как как ним вышел хозяин дома Вуд. Мужчина держит птиц в течение 21 года, сейчас у него 22 попугая. «Я открыл дверь двум смеющимся полицейским, и они сказали: „Не волнуйся, приятель, я думаю, мы разобрались“», — рассказал мужчина.

По словам Вуда, его птицы наиболее крикливы по утрам и вечерам — зеленый попугай Фредди, чьи крики и привлекли внимание, активизируется именно в это время. Мужчина отметил, что позвонивший полицейским и правоохранители сделали все правильно.

Вуд успел записать видео со своими попугаями и смеющимися полицейскими возле его дома.

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