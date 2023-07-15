Британские полицейские приехали на вызов о криках женщины. Оказалось, это кричала домашняя птица

Когда полицейские приехали на место, они поняли, в чем дело, еще до того, как как ним вышел хозяин дома Вуд. Мужчина держит птиц в течение 21 года, сейчас у него 22 попугая. «Я открыл дверь двум смеющимся полицейским, и они сказали: „Не волнуйся, приятель, я думаю, мы разобрались“», — рассказал мужчина.