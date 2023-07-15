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ФСБ сообщила о срыве покушения на Собчак, «Веном-3» встал на паузу и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:51
Новости
ФСБ объявило о срыве покушения на Симоньян и Собчак
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«Любой террор — зло»: Собчак и Симоньян прокомментировали сообщения о срыве ФСБ покушения на них
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