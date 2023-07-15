ФСБ сообщила о срыве покушения на Собчак, «Веном-3» встал на паузу и другие новости дня

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«Любой террор — зло»: Собчак и Симоньян прокомментировали сообщения о срыве ФСБ покушения на них
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Baza: экс-полковника ФСБ Полякова задержали из‑за постов об IT-холдинге «Ланит». Его взяли под арест
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Сотни рейсов по Италии в разгар туристического сезона отменились из‑за забастовки авиаперевозчиков
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В Италии суд оправдал уборщика, засунувшего руку в трусы 17-летней студентки. В соцсетях недовольны
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«„Оппенгеймер“ не должен быть приятным»: Нолан дал большое интервью о съемках фильма и графике
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